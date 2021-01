Live Non è la d’Urso/ Anticipazioni e ospiti 17 gennaio: Sandra Milo e il fidanzato

Live Non è la D’Urso, anticipazioni puntata 17 gennaio

Puntata imperdibile quella di Live Non è la D’Urso in onda domenica 17 gennaio, in prima serata su canale 5. Quella in onda questa sera sarà il primo appuntamento del 2021 con lo show serale di Barbara D’Urso che, emozionatissima, durante la puntata di Pomeriggio 5 del 15 gennaio, ha svelato tutte le anticipazioni. Oltre al consueto spazio dedicato all’attualità con uno sguardo alla pandemia e alla situazione politica italiana, la puntata di Live Non è la D’Urso sarà ricca di ospiti. Ospite in studio ci sarà Sandra Milo che, per la prima volta, si mostrerà in tv con il fidanzato quarantenne Alessandro Rorato, un imprenditore nel settore della ristorazione che l’ha conquistata per la gentilezza.

Sandra, ai microfoni di Mara Venier, ha definito il fidanzato come “un uomo d’altri tempi”, gentile e attento ai piccoli gesti come piace a lei. Nel salotto di Non è la D’Urso, l’attrice che l’11 marzo spegnerà 88 candeline, insieme al fidanzato, racconterà i dettagli della nascita della loro storia d’amore.

Gli ospiti di oggi di Live Non è la D’Urso

Sarà una puntata scoppiettante quella di Live Non è la D’Urso in onda questa sera. Ospite di Barbara D’Urso sarà l’ex calciatore Mauro Bellugi che, recentemente, a causa di alcune complicanze, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. La serata, poi, proseguirà con un nuovo capitolo sul caso Zenga. Se a Domenica Live, parleranno Nicolò Zenga e la tata, nel salotto di Non è la D’Urso arriverà l’ex compagna di Walter Zenga ovvero Hoara Borselli. Come ha fatto sapere la D’Urso a Pomeriggio 5, Hoara Borselli farà importanti rivelazioni sul rapporto tra Walter Zenga e i suoi due figli, Nicolò e Andrea che, attualmente, è un concorrente del Grande Fratello Vip 2020 dove si è lasciato andare raccontando i dettagli del suo rapporto con il padre.

Guenda e Amedero Goria: confronto con Filippo Nardi

Le sorprese, però, non finiscono qui perchè nell’ascensore di Non è la D’Urso ci sarà un confronto tra Guenda Goria, il padre Amedeo Goria e Filippo Nardi. Dopo l’espulsione di Nardi dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 e il recente sfogo di Maria Teresa Ruta, all’interno dell’ascensore, Guenda e Amedeo Goria si confronteranno con Filippo Nardi. Sarà un momento imperdibile della serata che potrebbe mettere fine ad un caso di cui si discute da settimane. I tre protagonisti del confronto riusciranno a trovare un punto d’incontro? Come sempre, la puntata di Non è la D’Urso può essere seguita in diretta su canale 5 o in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Play.



