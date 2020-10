Live Non è la d’Urso/ Anticipazioni e ospiti 4 ottobre: Enrico Lucherini in studio?

LIVE NON E’ LA D’URSO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 OTTOBRE: ENRICO LUCHERINI IN STUDIO?

Una puntata scoppiettante e adrenalinica di Live Non è la d’Urso ci attende questa sera. Il programma di Barbara d’Urso aprirà le sue porte alle 21.30 anche questa sera portando sul palco una serie di ospiti che sicuramente terranno compagnia al pubblico a lungo e con una serie di colpi di scena che riguardano i gossip e gli intrighi più discussi del momento. Ad alzare il velo sulla nuova puntata di Live Non è la d’Urso è proprio la padrona di casa che a Pomeriggio5 ha lanciato il promo per ricordare a tutti l’appuntamento di questa sera mostrando il volto di alcuni dei protagonisti delle sue storie a cominciare da Adua del Vesco e Gabriel Garko. La conduttrice ospiterà la mente dei finti gossip che hanno legato i due attori e alcuni dei loro colleghi evidenziando “saprete delle cose su quello che è successo prima e dopo, ve lo giuro… saprete delle cose”. Forse proprio queste parole hanno fatto impazzire il gossip tanto che nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti le voci di un servizio sul famoso Ares-Gate in presenza di uno dei pilastri della casa di produzione, Enrico Lucherini. Davvero sarà presente in studio per parlare della Ares e delle presunte “restrizioni” a cui gli attori erano costretti?

LE RIVELAZIONI SU ELISABETTA GREGORACI E IL PROCESSO CHE RISCHIA GIACOMO URTIS

Sempre a Live Non è la d’Urso ci si occuperà di Giacomo Urtis, il chirurgo estetico delle star che potrebbe finire a processo. Tempo fa il chirurgo era finito nel mirino dei Nas dei Carabinieri perché non in possesso delle autorizzazioni necessarie per trattare il sangue in una particolare tecnica di trapianto e ricrescita dei capelli. Cosa avrà da dire questa sera a Live? A lui si unirà anche Federico Fashion Style che, dopo la discussione con Antonella Mosetti, incontrerà altre sue ex star clienti del suo salone. Infine, busta e rivelazioni choc su Elisabetta Gregoraci e il suo matrimonio con Flavio Briatore.

Ecco il promo della puntata:

✨Tantissime esclusive a @LiveNoneladUrso, ecco alcune anticipazioni solo per voi! ✨





