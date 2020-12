Live Non è la D’Urso/ Anticipazioni ospiti 6 dicembre 2020: Gabriel Garko e Manuela Arcuri

Live – Non è la D’Urso: anticipazioni 6 dicembre

Domenica 6 dicembre, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con Live – Non è la D’Urso. Puntata impedibile con lo show serale di Barbara D’Urso che continuerà a fare compagnia al pubblico ancora per qualche settimana. L’ulrima puntata di Non è la D’Urso sarebbe dovuta andare in onda domenica 13 dicembre per poi fermarsi per le festività natalizie e tornare in onda a gennaio. Mediaset, però, ha deciso di allungare la programmazione fino al 20 dicembre. A confermarlo è stata la stessa Barbara D’Urso che, nella puntata di Pomeriggio 5 del 4 dicembre, ha dichiarato: “Voglio dire una cosa bella a proposito di Live Non è la d’Urso…Voi sapete che avremmo dovuto finire il 13 dicembre…E invece grazie al successo che ci avete regalato, l’Azienda ci ha chiesto di fare un’ulteriore puntata…”.

Manuela Arcuri e Gabriel Garko: la verità sulla loro storia d’amore

Manuela Arcuri e Gabriel Garko hanno formato per anni una delle coppie artistiche più amate dal pubblico. I due attori sono stati i protagonisti di tante fiction di successo e il feeling che avevano sul set ha dato il via anche ad una storia d’amore intorno alla quale si sono scatenati tanti rumors dopo il coming out di Gabriel Garko. In un’intervista rilasciata a Verissimo, Manuela Arcuri ha dichiarato che, per lei, “quella storia è stata vera”. Ospiti della puntata di oggi di Live – Non è la D’Urso, la Arcuri e Gabriel Garko si ritroveranno faccia a faccia per raccontare tutta la verità su una storia che ha fatto sognare il pubblico. Barbara D’Urso riuscirà a scoprire nuovi dettagli? Lo scopriremo questa sera.

Il caso Genevose e la morte di Diego Armando Maradona

La puntata di Non è la D’Urso, poi, continuerà con la morte di Diego Armando Maradona intorno alla quale ci sarebbero ancora tanti punti da chiarire. Nel corso della trasmissione ci saranno testimonianze inedite del figlio del campione argentino, Diego Armando Maradona Junior e di Cristiana Sinagra. Spazio, poi, ancora al Caso Genevose con nuove testimonianze. Non mancherà il punto sulla pandemia e sulle misure restrittive decise dal Governo in vista del Natale. Infine, Barbara D’Urso tornerà ad occuparsi di gossip con un audio clamoroso su Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura De Vitis.



