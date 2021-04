Live Non è la d’Urso non va in onda: perché?/ Barbara torna in autunno, al suo posto…

Dopo ben 25 puntate, la scorsa domenica ha chiuso i battenti la terza stagione di Live Non è la d’Urso, il programma della domenica sera di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso. Coloro che attendono di ritrovare la padrona di casa con i suoi consueti ospiti, dunque, questa sera resteranno delusi. La mancanza di Live Non è la d’Urso nella programmazione odierna, infatti, non è da attribuire ad un cambio di programmazione dovuto alla Santa Pasqua, bensì alla chiusura della trasmissione, che proprio nell’ultima puntata ha segnato il suo record stagionale con 2.353.000 spettatori totali e uno share del 13.7% (picchi di 3.600.000 spettatori e del 22% di share). Barbara d’Urso, tuttavia, ha dato l’appuntamento alla prossima stagione autunnale, smentendo così le voci di chi voleva una chiusura definitiva della sua trasmissione della domenica sera.

Ma cosa andrà, dunque, in onda nel prime time di Canale 5 di oggi, domenica 4 aprile, al posto del tradizionale appuntamento con Live Non è la d’Urso? Stando alla guida ufficiale Mediaset, sarà in programma su Canale 5 il film in prima visione tv dal titolo “Zoo – Un amico da salvare”, in onda subito dopo la nuova puntata di Paparessima Sprint. Il film è tratto da una emozionante storia vera ed è ambientato in una Belfast colpita dai bombardamenti nazisti.

LIVE NON È LA D’URSO NON VA IN ONDA: ECCO QUANDO TORNERÀ

Quando vedremo nuovamente Live Non è la d’Urso? La trasmissione dell’ammiraglia Mediaset andata in onda da settembre a marzo tornerà nella prossima stagione autunnale. A dare l’appuntamento era stata proprio la padrona di casa Barbara d’Urso in chiusura della terza stagione: “Noi ci vediamo in prima serata, sempre su Canale 5, nuovamente in autunno”, aveva detto, prima di rammentare gli altri appuntamenti televisivi con Pomeriggio 5 e Domenica Live. “Come vedete, ci sono e ci sarò sempre! Col cuore!”, aveva chiosato. Anche Mediaset, con un comunicato, aveva lasciato intendere la ripresa di Live con “le nuove edizioni”. Il programma d’infotainment è risultato essere il più seguito della domenica sera ed anche Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, all’indomani dell’ultima puntata, aveva usato parole di stima nei confronti della conduttrice, asserendo: “Barbara d’Urso è sinonimo di grande energia e passione per il proprio lavoro, come dimostra l’affetto riservatole dal suo pubblico”. Quindi aveva ringraziato pubblicamente la conduttrice “e VideoNews per aver confezionato tante serate sempre accese sull’attualità, in una stagione così complessa e imprevedibile”.

