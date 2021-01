Live Non è la D’Urso non va in onda, perché?/ Su Canale 5 Un Natale al Sud

Live Non è la D’Urso non va in onda, Barbara D’Urso tornerà in televisione domenica 10 gennaio 2021 dopo la pausa per le feste natalizie. La conduttrice ha deciso di prendersi una meritata pausa dopo che in questo 2020 non si è fermata mai un attimo nonostante le tante difficoltà affrontate dal nostro paese. Le sue trasmissioni infatti non si sono mai fermate, andando in onda anche in pieno lockdown la primavera scorsa per raccontare agli italiani un momento difficilissimo e per cercare di trovare delle soluzioni. Stasera su Canale 5 andrà in onda il film Natale al Sud a partire dalle 21.25. La pellicola del 2016 è stata diretta da Federico Marsicano e vede un cast d’eccezione con Massimo Boldi, Biagio Izzo, Anna Tatangelo, Paolo Conticini e molti altri ancora.

Live Non è la D’Urso non va in onda, quando torna su Canale 5?

Non preoccupatevi però perché Live Non è la D’Urso non va in onda stasera ma tornerà puntuale su Canale 5 tra una settimana. Da domenica prossima infatti, terminate ufficialmente le feste con l’Epifania che affronteremo mercoledì, sarà il momento del ritorno di Barbara D’Urso. La conduttrice si presenterà puntuale alle 17 dal lunedì al venerdì con il suo salotto di Pomeriggio 5. La domenica sera invece tornerà d’attualità Live Non è la D’Urso con argomenti sempre nuovi che spaziano dalla politica al Coronavirus per scendere ad argomenti più leggeri come il gossip e il Grande Fratello Vip. Le sfere non si muovono e sono lì ad aspettare i prossimi malcapitati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA