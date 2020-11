Live Non è la d’Urso/ Ospiti 1 novembre: Gabriele Rossi, sorelle Lecciso vs le sfere

Torna a tenerci compagnia nella prima serata di Canale 5 di oggi 1 novembre la trasmissione Live Non è la d’Urso, condotta come sempre da Barbara d’Urso. A partire dalle ore 21.20 circa, la padrona di casa ci introdurrà in una lunga serata in compagnia di tanti ospiti, interviste e scoop. Chi saranno i protagonisti di questa sera? Dopo il coming out di Gabriel Garko, sarà presente in studio anche Gabriele Rossi. L’attore è stato uno degli ultimi fidanzati di Garko ed oggi uno tra i suoi più cari amici. L’amore è finito ma a quanto pare la stima reciproca è rimasta intatta. Proprio Gabriel aveva svelato di aver avuto una relazione amorosa con il collega in una sua intervista a Verissimo sebbene ormai già da tempo circolasse la voce di un loro interesse che andava ben oltre la semplice amicizia. Dopo aver sentito il racconto di Eva Grimaldi e della moglie Imma Battaglia, questa sera toccherà proprio a Gabriele Rossi raccontare il rapporto avuto con Gabriel Garko e vissuto nell’ombra, prima della decisione del collega di fare coming out e vivere il suo nuovo amore alla luce del sole.

LIVE NON È LA D’URSO, ANTICIPAZIONI E OSPITI 1 NOVEMBRE

Tra i protagonisti della puntata di Live Non è la d’Urso in onda questa sera, anche le sorelle gemelle Lecciso. Loredana, compagna di Al Bano Carrisi e Raffaella torneranno nel programma serale di Barbara d’Urso pronte a confrontarsi con cinque temutissime sfere. Torna anche Wanna Marchi che dirà sua sull’inchiesta relativa ai maghi ed alle truffe. I dibattiti di oggi a Live Non è la d’Urso continueranno aprendo le porte ad un caso affrontato anche dalla trasmissione Le Iene: si parlerà di Sara Croce, ex fiamma di Andrea Damante. Un miliardario, magnate iraniano, suo ex compagno, dopo la fine della loro relazione le ha chiesto di rendergli indietro tutti i soldi ed i regali. Il caso accenderà il dibattito in studio con diversi opinionisti. Come sempre, ampia parentesi poi dedicata al Grande Fratello Vip ed ai suoi protagonisti. Dopo la presenza di Amedeo e Gian Amedeo Goria a Domenica Live, questa sera sarà il turno dell’ex fidanzato di Guenda Goria, Christian Leone, pronto a rendere nuove dichiarazioni inedite sul loro rapporto. Durante la trasmissione potrebbero emergere nuovi retroscena non solo su Guenda Goria ma anche sulla madre Maria Teresa Ruta, ancora concorrente del GF Vip.



