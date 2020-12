Live Non è la d’Urso/ Ospiti 13 dicembre: caso Maradona, Brosio e fidanzata vs sfere

La trasmissione della prima serata domenica di Canale 5, Live Non è la d’Urso, si prepara a tornare anche oggi 13 dicembre con un nuovo ricchissimo appuntamento che ci terrà compagnia fino a notte inoltrata. Al timone del programma dell’ammiraglia Mediaset ci sarà come di consueto la conduttrice Barbara d’Urso che si districherà tra informazione, attualità, intrattenimento, gossip e tanti scoop. Quella in onda stasera sarà la penultima puntata prima della pausa natalizia per poi fare ritorno a gennaio, a feste ormai concluse. Ma intanto, cosa ci attende questa sera? Le anticipazioni relative alla nuova puntata si aprono con lo spazio dedicato come accade ormai da alcune settimane al caso di cronaca del momento, quello che vede protagonista l’imprenditore Alberto Genovese, in carcere dallo scorso 7 novembre con l’accusa di stupro su una giovane 18enne. Non mancheranno nuove testimonianze clamorose ed indiscrezioni sul caso. Spazio poi alla morte di Diego Armando Maradona con la verità dell’infermiera che lo ha assistito fino alla fine. A proposito di Maradona, parlerà anche il figlio non riconosciuto.

LIVE NON È LA D’URSO, ANTICIPAZIONI E OSPITI 13 DICEMBRE

Con ogni probabilità la nuova puntata di Live Non è la d’Urso di stasera si aprirà con un aggiornamento sulla situazione Covid in Italia: come sarà il prossimo Natale? A pochi giorni dall’inizio ufficiale delle festività, le Regioni d’Italia non sono più in zona rossa ma il numero di contagi e soprattutto di morti resta ancora preoccupante. Con ogni probabilità interverranno esperti e politici per raccontarci l’Italia del momento. Non solo attualità e cronaca però: a Live questa sera anche tanto spazio al gossip con i protagonisti dell’ultimo Grande Fratello Vip. Si parte da Francesco Oppini che arriva nel programma di Barbara d’Urso dopo la decisione di lasciare il reality prima del nuovo prolungamento. Con lui in studio anche i genitori, Alba Parietti e Franco Oppini. E poi spazio alla coppia formata da Paolo Brosio e dalla giovane fidanzata Maria Laura De Vitis, con novità sul famoso audio. I due si confronteranno con le temutissime sfere. Non solo, dal momento che Barbara d’Urso attraverso le sue recenti Instagram Stories ha annunciato la presenza della famosa macchina della verità dall’Alabama: chi si accomoderà?



