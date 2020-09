Live non è la D’Urso/ Ospiti 13 settembre: un’ondata di violenza tra i giovani

Torna Live non è la D’Urso su Canale 5 oggi, 13 settembre 2020, per l’inizio di una nuova stagione. Questo parte dall’argomento del giorno, cioè il ritorno nelle scuole per milioni di ragazzi domani. La padrona di casa Barbara D’Urso ha ospitato il Ministro della Salute Lucia Azzolina che ha tolto parecchi dubbi alle tante mamme collegate da casa e preoccupate per il ritorno sui banchi dopo circa sette mesi dall’ultima volta. Subito dopo si parla dell’ondata di violenza che ha travolto il mondo dei giovanissimi. La senatrice Daniela Santanché e l’ex boxer Marco Maddaloni hanno parlato del tragico episodio legato all’omicidio di Willy e alla morte di Paola uccisa perché amava un transgender. Sono argomenti molto delicati che vengono analizzati sotto diversi punti di vista.

Live non è la D’Urso, ospiti 13 settembre: chi vedremo su Canale 5?

Quali sono gli ospiti di oggi, 13 settembre, di Live non è la D’Urso? Su Canale 5 vedremo in studio Gina Lollobriggida insieme al suo assistente Andrea Piazzolla a cui sono state fatte moltissime accuse. Si tornerà a parlare con lei sullo sfruttamento del suo patrimonio. Dopo di lei vedremo in studio Nicoletta Mantovani, la vedova di Luciano Pavarotti annuncerà il suo prossimo nuovo matrimonio che la riporterà a sorridere. Spazio anche al trash con Angela Chianello pronta a salire sul palcoscenico dopo essere diventata famosa per il video “non ce n’è di Coviddi”. Spazio sarà concesso a Fabrizio Corona che racconterà le ultime sulla sua vita. Attenzione però perché gran parte della puntata sarà dedicata al Grande Fratello e non perché domani torna l’edizione Vip. Si vuole celebrare infatti il ventesimo anniversario della prima edizione con tutti i protagonisti presenti in studio eccezion fatta per Rocco Casalino impegnato in politica e il compianto Pietro Taricone.



