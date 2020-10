Live Non è la D’Urso/ Ospiti 18 ottobre: da Fabrizio Corona alle scuse di Iconize

Una puntata ricca di colpi di scena quella di Live – Non è la D’Urso in onda oggi, domenica 18 ottobre, in prima serata su canale 5. Il programma di Barbara D’Urso terrà compagnia ai telespettatori fino a tarda ora e, in studio, si alterneranno vari ospiti, a partire da Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, risultato positivo al Covid, sarà in collegamento da casa sua per parlare del rapporto con l’ex moglie Nina Moric. “Fabrizio è risultato positivo al coronavirus. Sarà in diretta domenica sera e, ovviamente, lo farà da casa. Ci sono tante motivazioni. Fabrizio è molto arrabbiato e molto inquieto. Poi vedrete quello che succederà”, ha detto Barbara D’Urso nel corso della puntata di Pomeriggio 5 del 16 ottobre annunciando gli ospiti del suo programma serale. Spazio, poi, ad Eva Grimaldi che, con la moglie Imma Battaglia, affronterà le sfere di Live – Non è la D’Urso.

TUTTI GLI OSPITI DI LIVE NON E’ LA D’URSO DEL 18 OTTOBRE

La serata di Live Non è la D’Urso continuerà con le scuse di Iconize, all’anagrafe Marco Ferrero che ha ammesso di aver mentito sull’aggressione omofoba denunciata lo scorso maggio. Sulla presenza di Iconize, Barbara D’Urso, in diretta a Pomeriggio 5, ha fatto alcune precisazioni. “Domenica scorsa avevo detto che Marco che ha finto un’aggressione omofoba con noi aveva chiuso. Marco ci ha contattato, ha confessato. Ha chiesto scusa, ha chiesto perdono e ha chiesto di venirlo a raccontare a tutti quanti voi e, siccome nella vita bisogna perdonare e io sono la prima a farlo e ho accettato che lui venga in diretta a raccontare tutto perchè, secondo lui, ci sono alcune cose che sono andate diversamente da come sono state raccontare”, ha spiegato la conduttrice. Nel salotto di Live Non è la D’Urso, dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello Vip, poi, romperà il silenzio Fausto Leali. Infine, il rapper Bello Figo affronterà cinque, agguerritissime sfere.



