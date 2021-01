Live Non è la d’Urso/ Ospiti 24 gennaio: Alessandra Mussolini e la “saga” Zenga

Dopo averci tenuto compagnia nel pomeriggio con una ricchissima puntata di Domenica Live, Barbara d’Urso rinnova l’appuntamento con il suo pubblico anche nella prima serata domenicale in occasione di una nuova puntata di Live Non è la d’Urso. L’ora è sempre la medesima: poco dopo le 21.20 si accenderanno i riflettori sulla padrona di casa e sui suoi numerosi ospiti che ci terranno compagnia su Canale 5 fino a notte fonda. Tanti gli ospiti, così come le esclusive e le “sorprese choc” già annunciate sul finale di Domenica Live. Cosa ci attende nella prima serata odierna e chi saranno i protagonisti nel salotto di Barbara d’Urso?

Buona parte delle anticipazioni sono state rese nel corso dell’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5 durante la quale la conduttrice napoletana ha svelato qualcosa su Live Non è la d’Urso mandando in onda il consueto promo. Tra le tante esclusive non manca l’annuncio di Alessandra Mussolini la quale nelle passate settimane ha spiegato di voler cambiare vita e dire definitivamente addio al mondo della politica, dopo essere rimasta folgorata dal ballo, complice l’esperienza a Ballando con le stelle. “Stasera con Alessandra Mussolini parleremo di sua mamma e di Sophia Loren”, ha annunciato la d’Urso sul finale di Domenica Live. Ed ha svelato che sarà proprio la Mussolini la protagonista di un emozionante “Drive In”.

LIVE NON È LA D’URSO, LE ANTICIPAZIONI SULLA NUOVA PUNTATA

Tra gli altri temi affrontati nel corso della nuova puntata di Live Non è la d’Urso anche quello con protagonista l’attrice Agostina Belli, oggi 71enne, la quale nelle passate settimane ha rivelato: “Il mostro di Milano uccise mia madre e la sua amica”, invitando a compiere ulteriori indagini su questo giallo mai risolto. Continua la saga della famiglia Zenga. Dopo aver sentito le parole di Elvira Carfagna, la prima moglie di Walter Zenga e del figlio Jacopo oggi a Domenica Live, si continuerà a parlare sempre di loro. In particolare questa sera dovrebbe avvenire il fatidico incontro tra Jacopo e Nicolò Zenga, il figlio avuto da Roberta Termali (e fratello di Andrea, attuale concorrente del GF Vip). Tornerà nello studio di Live anche Federico Fashion Style, ma questa volta non sarà da solo: ad accompagnarlo anche sua madre con la quale affronterà le temutissime sfere. “Ma le cose saranno ancora tantissime!”, ha assicurato la padrona di casa.



