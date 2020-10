Live Non è la d’Urso/ Ospiti 25 ottobre: Morgan, Rita Dalla Chiesa, Vip vs le sfere

Una nuova puntata di Live Non è la d’Urso è in programma per la prima serata di oggi, domenica 25 ottobre 2020. Alla conduzione della trasmissione ritroveremo nuovamente Barbara d’Urso, dopo l’impegnativa puntata di Domenica Live. Non sarà semplice questa sera, per la padrona di casa, riuscire a condurre nel giorno in cui entrerà in vigore, dalla mezzanotte, il nuovo Dpcm firmato dal premier Conte e che impone nuove importanti limitazioni al fine di contrastare il virus del Coronavirus. E’ possibile dunque che alcuni ospiti non saranno presenti mentre altri potrebbero essere in collegamento. Ma passiamo subito a quelli annunciati, come di consueto, nella puntata del venerdì di Pomeriggio 5. Ad intervenire oggi in studio sarà Marco Castoldi in arte Morgan, il quale parlerà della proposta di candidatura a sindaco di Milano avanzata dal critico d’arte Vittorio Sgarbi e confermata già dal cantautore, il quale in più occasioni ha già fornito i suoi progetti nel caso in cui dovesse calarsi nei panni del primo cittadino.

LIVE NON È LA D’URSO, LA NUOVA PUNTATA DI OGGI 25 OTTOBRE

Nel corso della nuova puntata di Live Non è la d’Urso sarà ospite questa sera anche la conduttrice Rita Dalla Chiesa. L’ex padrona di casa storica di Forum sfoglierà l’album dei ricordi ripercorrendo la sua vita, tra carriera e sfera privata. Per questo le è stato riservato lo spazio del Drive In dove non mancheranno momenti emozionanti e dove la Dalla Chiesa potrà rivedere l’intero film della sua vita con immagini inedite e quasi certamente toccanti. A tornare a Live Non è la d’Urso, il salotto serale di Carmelita, anche Gina Lollobrigida: i riflettori si riaccenderanno nuovamente sul suo discusso matrimonio. Quali altre rivelazioni choc emergeranno dalla puntata? E poi spazio al talk che vedrà protagonisti i vip che, in un momento così particolare, si ritrovano loro malgrado a dover fare i conti con la crisi economica. Ovviamente nel corso della serata ci sarà spazio anche per le famigerate cinque temutissime sfere, tra cui la “sfera queen” che la passata settimana è stata occupata da Cristiano Malgioglio. A chi toccherà questa sera l’ambita poltrona gold? E soprattutto, chi dovrà confrontarsi con gli “sferati”?



© RIPRODUZIONE RISERVATA