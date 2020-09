Live Non è la d’Urso/ Ospiti 27 settembre: Federico Fashion Style, Matteo Salvini e…

Torna l’appuntamento con Live Non è la d’Urso, la trasmissione in prima serata condotta dall’instancabile Barbara d’Urso sulla rete ammiraglia di casa Mediaset. La puntata di oggi 27 settembre 2020 sarà ricchissima di argomenti, ospiti in studio e sconvolgenti rivelazioni. Le anticipazioni della terza puntata stagionale, come sempre arrivano dalla padrona di casa che ha anticipato solo una parte del ricco menu nel corso della puntata di venerdì di Pomeriggio 5. Tra gli ospiti annunciati, il popolare hair stylist Federico Fashion Style. Dopo aver dovuto affrontare anche lui (con la compagna e la figlia) il Coronavirus, di ritorno dalla vacanza in Sardegna, Federico Lauri – questo il suo vero nome – nelle ultime settimane è stato al centro di nuove polemiche legate al suo listino prezzi poco chiaro che li è costato una multa da oltre 1000 euro. Questa sera dovrà affrontare le cinque agguerrite sfere, come se la caverà? Nuovo confronto anche per l’ex ministro e leader della Lega, Matteo Salvini, che si confronterà a sua volta con cinque volti noti.

LIVE NON È LA D’URSO, TORNA BARBARA D’URSO IN PRIMA SERATA: ANTICIPAZIONI

Spazio anche al gossip nel corso della nuova puntata di Live Non è la d’Urso, in onda dalle 21.10 circa su Canale 5. Barbara d’Urso ci farà vedere le bellissime immagini del matrimonio che si è recentemente celebrato tra Nicoletta Mantovani e Alberto Tinarelli. Ad intervenire in studio anche Serena Grandi, nota attrice ed ex gieffina, che racconterà la sua verità dopo la recente condanna a due anni di carcere per bancarotta. La padrona di casa Barbara d’Urso ha poi in serbo una busta choc gold, con nuove indiscrezioni controverse che riguardano la Contessa Patrizia De Blanck, attuale concorrente del GF Vip. La donna è davvero una contessa? Nuove prove potrebbero smentire il suo titolo nobiliare. La conduttrice, inoltre, introdurrà in studio per una sentita e intima intervista con una giovane ragazza, Alessia Logli. Si tratta della figlia di Roberta Ragusa e Antonio Logli, quest’ultimo condannato in via definitiva a 20 anni di reclusione per l’omicidio della moglie. Il padre di recente ha chiesto alla sua attuale compagna ed ex amante, Sara Calzolaio, di sposarla.



