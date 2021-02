Live Non è la D’Urso/ Ospiti 28 febbraio: da Walter Zenga a Giulia Salemi

Domenica 28 febbraio, in prima serata su canale 5, Barbara D’Urso conduce una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso. La trasmissione che si concluderà domenica 28 marzo con l’ultima puntata torna in onda oggi con una serata ricca di ospiti e di argomenti. Prima del consueto spazio dedicato alla televisione e ai suoi personaggi, non mancherà lo spazio dedicato all’informazione. Tuttavia, al centro della nuova puntata di Live – Non è la D’Urso ci saranno soprattutto i protagonisti del Grande Fratello Vip 2020 che si concluderà lunedì 1° marzo con la finalissima. Nelle scorse puntate di Live, Barbara D’Urso ha ospitato spesso Walter Zenga che ha raccontato il rapporto con i figli Andrea e Nicolò, nati dal suo matrimonio con Roberta Termali.

Dopo l’eliminazione di Andrea dal Grande Fratello Vip 2020, Walter Zenga ha lasciato Dubai ed è tornato in Italia per incontrare i suoi figli come testimonia la foto pubblicata su Instagram sia dall’ex calciatore che dagli stessi Andrea e Nicolò. Nello studio di Live – Non è la D’Urso, Walter Zenga racconterà così dell’incontro con i figli Andrea e Nicolò.

Live – Non è la D’Urso: tutti gli ospiti del 28 febbraio

Grande attesa per la nuova puntata di Live – Non è la D’Urso per la presenza, tra gli ospiti, di Giulia Salemi. Reduce dall’avventura nella casa del Grande Fratello vip 2020 dove ha incontrato Pierpaolo Pretelli di cui si è innamorata e che riabbraccerà lunedì 1° marzo al termine della finalissima della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, Giulia Salemi affronterà le cinque, temutissime sfere e l’ex Abraham Garcia che è stato ospite della puntata di Live – Non è la D’Urso trasmessa il 31 gennaio. “Giulia è speciale. Ce l’ho sempre in testa. È molto carina con me. Non è una donna qualunque. È sempre nel mio cuore”, aveva raccontato Garcia a Barbara D’Urso e questa sera affronterà proprio la Salemi. Dopo sei anni, ci sarà la pace in diretta tra Ivano e Nic dei Cugini di campagna. Spazio, poi, al faccia a faccia tra Maria Teresa Ruta e l’ex marito Amedeo Goria. Infine, tornerà la macchina della verità dell’Alabama per parlare di presunti tradimenti di coppie famose.



