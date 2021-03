Live Non è la D’Urso/ Ospiti 28 marzo e anticipazioni: chiusura con sorprese…

Ultima puntata per Live Non è la D’Urso, in onda oggi, domenica 28 marzo 2021, su Canale 5. Il talk di Barbara D’Urso chiude stasera la sua stagione televisiva e si preannuncia un appuntamento imperdibile. Non a caso la conduttrice ha deciso di non svelare nulla tramite le anticipazioni che di solito permettono ai telespettatori di scoprire cosa aspettarsi in vista della nuova puntata. Quali sono gli ospiti protagonisti dell’ultimo appuntamento del talk serale? Nessun indizio sulla persona che sfiderà le cinque temibili sfere, nessun riferimento a possibili sorprese. “Vi aspetto con il cuore. Mi raccomando domenica sera su Canale 5”, si è limitata a dire Barbara D’Urso quando ha chiuso l’ultima puntata della settimana di Pomeriggio 5.

Domenica In/ Ospiti 28 marzo: Vaia “Lanciato il vaccino sospeso: è simbolico ma…”

Le uniche anticipazioni trapelate sono quelle che riguardano Domenica Live, massimo riserbo invece su Live Non è la D’Urso. Neppure sui social Barbara D’Urso si è lasciata scappare qualcosa, per cui i suoi fan devono aspettarsi di tutto per stasera: potrebbe infatti regalarci una chiusura col “botto”.

LIVE NON È LA D’URSO CHIUDE: OGGI ULTIMA PUNTATA

La chiusura di Live Non è la D’Urso peraltro è stata un “caso” a Mediaset. Il programma di Barbara D’Urso è stato chiuso in anticipo rispetto a quanto era stato previsto, da qui le indiscrezioni su una possibile “bocciatura” da parte di Mediaset. Ma come ha avuto poi modo di svelare la stessa conduttrice, in realtà c’è stato un cambio in corsa, perché si è deciso di “raddoppiare” Domenica Live, cioè di allungare il programma pomeridiano della domenica per tornare alle “vecchie” dirette, quella a cui Barbara D’Urso ci aveva abituati due anni fa. “Pensavate che vi avrei lasciati da soli?”, aveva scherzato nelle scorse settimane la conduttrice, che aveva anche brindato dopo l’annuncio.

Domenica Live/ Puntata 28 marzo ospiti e anticipazioni: Simona Izzo, Paola Caruso e..

Dunque, Live Non è la D’Urso chiude prima, ma la stagione televisiva non finisce anzitempo per la sua padrona di casa, che infatti sarà impegnata ancora con Pomeriggio 5 e poi la domenica con un altro “live”, ma pomeridiano.

LEGGI ANCHE:

Che tempo che fa/ Ospiti puntata 28 marzo: Piero Angela, Francesca Michielin e Fedez

© RIPRODUZIONE RISERVATA