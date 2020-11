Live Non è la d’Urso/ Ospiti 29 novembre: omaggio Maradona, Guenda incontra Telemaco

La prima serata di Canale 5 di oggi, domenica 29 novembre, torna ad essere caratterizzata da un nuovo imperdibile appuntamento con Live Non è la d’Urso, il programma condotto da Barbara d’Urso. Tanta informazione, attualità ed intrattenimento anche nel corso della nuova puntata odierna che si preannuncia ovviamente ricca di colpi di scena e che ci terrà compagnia ben oltre l’1 di notte. Quella che vedremo questa sera sarà la dodicesima puntata della nuova stagione. La prima parte sarà come da tradizione dedicata all’emergenza Coronavirus in Italia, che da mesi sta colpendo il nostro Paese. Dopo aver dedicato varie puntate in passato a come sarebbe stata la nostra estate in piena pandemia, adesso la domanda resta la medesima ma cambia il contesto: come sarà il nostro Natale in questa seconda ondata di Covid? Non mancheranno i dibattiti anche molto accesi sul tema, i collegamenti dalle piazze simbolo d’Italia e gli interventi di giornalisti, esperti e politici, alla vigilia del nuovo Dpcm che indicherà le regole su come gli italiani potranno trascorrere le prossime festività natalizie.

LIVE NON È LA D’URSO, ANTICIPAZIONI E OSPITI 29 NOVEMBRE

A proposito dell’attualità, a Live Non è la d’Urso sarà dedicato nuovamente spazio anche al caso dell’imprenditore Alberto Genovese e di Terrazza Sentimento: secondo quanto anticipato da Barbara d’Urso in chiusura di Domenica Live, ci saranno in studio persone che erano presenti la sera della maledetta festa dello stupro ai danni della 18enne. La morte di Diego Armando Maradona, vera leggenda del mondo del calcio, ha commosso il mondo intero. Anche Barbara d’Urso, dopo aver dedicato ampio spazio già nel corso della trasmissione pomeridiana di Canale 5, ha voluto dedicare una parentesi anche nella puntata di oggi di Live. L’addio di Maradona è avvenuto tra polemiche e grande commozione ed oggi non mancheranno i vari contributi nel corso della serata: “Parleremo di Diego Armando Maradona e faremo un ricordo meraviglioso, sarà una esclusiva bellissima!”, ha anticipato la conduttrice. Un ampio spazio sarà poi dedicato ovviamente al Grande Fratello Vip ed ai suoi protagonisti. Si torna a parlare della situazione sentimentale di Paolo Brosio e in particolare del rapporto con la sua giovanissima fidanzata Maria Laura De Vitis. Stasera la coppia potrà confrontarsi con un terzo misterioso uomo il quale potrebbe aver già preso il posto di Brosio nel cuore della giovane modella. Per finire, a proposito di incontri, ci sarà quello tra Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, ed il suo ex fidanzato Telemaco Dell’Acqua. Potrebbe esserci tra i due un ritorno di fiamma o è un addio definitivo? Infine Mimmo Magli, l’uomo che sostiene di essere l’ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci porterà altre cose esclusive proprio sull’ex moglie di Briatore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA