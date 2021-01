Live Non è la d’Urso/ Ospiti 31 gennaio: Walter Zenga, figlio Jacopo in una sfera e…

Nell’ultima prima serata di gennaio 2021, Barbara d’Urso continuerà a tenerci compagnia con una nuova ricca puntata di Live Non è la d’Urso. Poco dopo le 21.30, la conduttrice napoletana già reduce di una interessante puntata di Domenica Live, si prepara ad accogliere nel salotto della serale ospiti ed opinionisti per un mix tra informazione, intrattenimento ed esclusive. Cosa accadrà nella nuova puntata di oggi 31 gennaio? E soprattutto, chi saranno i veri protagonisti che già da domani faranno molto discutere per le loro dichiarazioni riservate alla conduttrice di Canale 5?

A differenza delle precedenti settimane, nel corso della passata puntata di Pomeriggio 5, durante il momento dedicato alle anticipazioni, la conduttrice non ha potuto mandare in onda il celebre promo della nuova puntata di Live per mancanza di tempo, ma ha comunque introdotto coloro che saranno gli attesi ospiti della serata. Dopo essere entrato nella Casa del GF Vip per l’incontro con il figlio Andrea, Walter Zenga sarà in studio: cosa accadrà?

LIVE NON È LA D’URSO: ANTICIPAZIONI PUNTATA 31 GENNAIO 2021

Ad anticipare cosa vedremo questa sera nel nuovo appuntamento di Live Non è la d’Urso è stata proprio Carmelita a Domenica Live: Walter Zenga prima sarà accolto sul famoso divano per una intervista intima, poi affronterà le temutissime cinque sfere. La vera notizia è che dentro una delle sfere siederà proprio uno dei figli che Walter non vedrebbe da circa un anno, ovvero Jacopo, già ospite delle trasmissioni di Barbara d’Urso, e figlio della prima moglie di Zenga, Elvira Carfagna. Prima del suo arrivo in Italia, Zenga aveva mandato un messaggio alla conduttrice dall’aereo, con dei saluti speciali: “Ciao Barbara, come vedi sono in aereo in volo verso l’Italia. Ci vediamo presto in studio da te”. Ma questo non sarà il solo ospite della serata. Dalla Spagna arriverà anche l’ex di Giulia Salemi, Abraham Garcia Arevalo, intenzionato a riconquistare la Vippona. Ed ancora, Valeria Marini affronterà il suo ex fidanzato Gianluigi Martino dopo le accuse choc. Torna infine nello studio di Live Non è la d’Urso Federico Fashion Style che avrà un incontro-scontro in ascensore con Antonella Mosetti. Come andrà a finire? Ne sapremo di più stasera quando capiremo se Barbara d’Urso riuscirà o meno a ricucire i rapporti tra i due volti noti dello spettacolo.



