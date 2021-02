Live Non è la d’Urso/ Ospiti 7 febbraio: Juliano Mello, Walter Zenga e moglie Reluca

Nella prima serata di oggi di Canale 5, come ogni domenica, si rinnova l’appuntamento con la trasmissione Live Non è la d’Urso. Alla conduzione del programma in onda dalle 21.30 circa e che spazia dai temi di stretta attualità all’intrattenimento ritroveremo la padrona di casa Barbara d’Urso, reduce dall’impegno del pomeriggio con Domenica Live. Ad aprire la nuova puntata di oggi 7 febbraio sarà quasi sicuramente la lunga parentesi legata alla cronaca ed all’attualità. Non è escluso che Barbara d’Urso possa dedicare uno spazio all’attuale situazione politica del nostro Paese per poi occuparsi, come ormai accade da diversi mesi a questa parte, del dibattito sull’emergenza Covid e più nel dettaglio sulla campagna di vaccinazione in corso.

Nella puntata dello scorso venerdì di Pomeriggio 5, era stata la stessa conduttrice, prima di chiudere la settimana, fornire alcune ghiotte anticipazioni sui temi e sugli ospiti del nuovo appuntamento con Live Non è la d’Urso. Di cosa si parlerà? Nello studio della trasmissione farà il suo ritorno Walter Zenga, ex calciatore ed oggi allenatore, il quale per la prima volta sarà affiancato dalla moglie Raluca Rebedea. Diversi media avevano parlato di una loro separazione ma era stato lo stesso Zenga, nella stessa trasmissione dell’ammiraglia Mediaset. Al cospetto della d’Urso Walter Zenga e la moglie aggiungeranno nuovi dettagli sulla loro vita di coppia e su quella di Walter come padre.

LIVE NON È LA D’URSO: ANTICIPAZIONI PUNTATA 7 FEBBRAIO 2021

A Live Non è la d’Urso ci sarà anche spazio per la “metamorfosi” di Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e di Loredana Lecciso, oggi ormai una donna e dal caratterino che nulla ha da invidiare a quello della madre, amica della conduttrice. Il cantante Francesco Baccini parlerà della storia d’amore con Maria Teresa Ruta, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Un gossip che era stato lanciato proprio dalla Vippona che ha svelato di un flirt molto breve tra loro. Anche Baccini sarebbe dunque uno dei tanti uomini che sarebbero capitolati al cospetto della giornalista e conduttrice. Scopriremo quindi questa sera quali saranno le dichiarazioni del cantante in merito all’ultimo gossip uscito dalla Casa più spiata d’Italia. Si tornerà a parlare nuovamente di Maradona dopo l’audio choc che ha anticipato la sua morte. In studio ci sarà stasera il figlio Diego Armando Maradona Jr che commenterà cosa sta accadendo dopo la prematura scomparsa del Pibe de Oro. La telefonata del medico sulla morte del padre ha sconvolto il ragazzo che si sta rendendo conto della presunta presenza attorno al padre di figure oscure di cui non era a conoscenza. Infine, atteso l’intervento di Juliano Mello, il fratello di Dayane, entrambi colpiti in questi giorni da un gravissimo lutto in seguito alla morte di Lucas, loro fratello minore.



