Live Non è la D’Urso: senza pubblico per Coronavirus/ Perchè? “Non facile, so che..”

Live Non è la D’Urso va in onda senza pubblico in studio, una decisione presa in seguito all’allarme Coronavirus. Barbara D’Urso ritiene che sia la scelta migliore e ad inizio trasmissione spiega perché: “E’ una scelta che condivido perché è un senso di responsabilità verso il pubblico stesso, verso gli ospiti e verso i tecnici che lavorano al programma”. La conduttrice sente la mancanza del suo pubblico, ma lo spettacolo deve andare avanti: “Si dice ‘The show must go on’, sì, ma giustamente, senza esporre le persone ad alcun tipo di rischio inutile”. Per via del coronavirus l’atmosfera è molto diversa dal solito, il salotto di Barbara D’Urso è completamente vuoto: “Non sarà facile per me con lo studio completamente vuoto, ma cercherò di tenervi compagnia con tutti gli ospiti previsti e so che sentirò il vostro calore da casa attraverso i social”. Durante la diretta interviene anche il Premier, Conte, che vuole rassicurare il pubblico e i cittadini attraverso gli schermi di Canale 5: “Prometto che non sprecherò un secondo delle mie energie mentali e fisiche per polemiche politiche. Sarò sempre vigile, in contatto con la mia squadra, con le autorità sanitarie e con le forze armate se necessarie per tutelare gli italiani”. Prima che la puntata inizi la D’Urso ascolta il parere di una specialista, che cerca di fare chiarezza: “Come si prende il coronavirus? Goccioline di salive, bisogna stare attenti alle persone che hanno sintomi respiratori. Chi starnutisce può contaminare delle superfici che vanno disinfettate…”.

