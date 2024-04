LIVE: SERALE AMICI 2024, PAGELLE TERZA PUNTATA/ Lil Jolie e Sofia meritano il ballottaggio, e l’eliminato?

Torna il live di Amici 2024 con il terzo serale e si accorciano le squadre e si riducono i concorrenti in gara. Andremo ad analizzare le singole esibizioni dei concorrenti stilando delle pagelle in tempo reale commentando tecnica ed emozioni che ci regaleranno durante la serata.

Seconda manche terzo serale di Amici 2024

Petit sa quello che fa sul palco, interpreta e trascina il pubblico ed è quello che serve in questo serale di Amici 2024 che sta dimostrando di essere sempre più uno show da prima serata nazionale. VOTO 7

Gaia coreografia a tratti banale, si muove sinuosa ma alla fine è protagonista di una prestazione un po’ priva di smalto. Forse ci si aspettava qualcosa di più ma per ora non è arrivata a emozionare. Vederla ballare nonostante la scheggia entrata nel piede è un comportamento da professionista e va apprezzato. Nella seconda esibizione mostra maggiore personalità e si salva dal ballottaggio finale. VOTO 6

Martina puoi farle cantare anche la lista della spesa ma questa ragazza è talento puro e basta. Concordo con Malgioglio il look la frena un po’ a livello di immagine si vende meno bene di quanto potrebbe ma su quello c’è modo sempre di lavorare quando le capacità ci sono. Questa volta anche come interpretazioni non scherza, insomma cantante completa che aggiungere… VOTO 9

Dastin balla e come se balla, non è facile non restare concentrato sui suoi movimenti sul palco. Ha personalità e sensualità e si vede che ha tutti i numeri per vincere la categoria balli di quest’anno ad Amici 2024. Segnerà il riscatto per la Celentano che non si aggiudica da qualche anno quel premio con i suoi elementi della squadra? VOTO 9

Holden canto pulito, intonato ma… sa sempre di qualcosa di già sentito. Almeno per ora non ha lasciato un grande segno in questi serali di Amici a differenza di quanto dicano i giudici e i fan del giovane cantante.VOTO 6.5

Lil Jolie troppo altalenante come prestazione, la senti non sempre precisissima e comunque manca qualcosa. Torna a fare una prestazione che ti scatena nella mente una domanda “quando inizia a scatenarsi su questo brano?”. Deve decidersi su che strada prendere… altrimenti l’eliminazione rischia di essere allo porte. VOTO 5

Prima manche terzo serale di Amici 2024

Sarah emozionata per tre volte interrompe l’esibizione di canto del guanto di sfida. Imbarazzo generale in studio per il crollo della giovane cantante che si lamenta di un problema tecnico nelle cuffie che le impedisce di esibirsi. Tanta interpretazione in “quando finisce un amore” ma… manca qualcosa VOTO 5

Lil Jolie finalmente prova di livello determinata dopo due serali di Amici 2024 passati a leccarsi le ferite per le sconfitte ricevute nelle varie sfide di canto. Se ne accorgono tutti i giudici e che forse si sia trovata la vera strada per la giovane cantante? VOTO 7

Martina non serve parlare di lei, basta sentirla cantare. Ha una voce unica e il talento è puro e cristallino. Si lancia prova dopo prova tra le possibili vincitrici di Amici 2024. Non parliamo solo del circuito canto ma anche dell’intero programma. Va detto che la sua presenza scenica potrebbe penalizzarla nel tempo, infatti spesso solo la bella voce non basta e spesso serve anche regalare emozioni prendendo “possesso del palco”. VOTO 8

Mida le polemiche lo precedono, l’uso dell’autotune ha segnato Amici con il suo arrivo qualche anno fa e da quel giorno non ha smesso mai di scatenare liti e tensioni tra i giudici. Sicuramente la vocalità non è il suo forte e nel genere musicale nel quale si muove non è quello che serve come elemento primario. Infatti va detto il palco lo tiene molto bene cosa che non riescono fare ancora tutti in queste prima puntate del serale. Da segnalare la frecciata di Michele Bravi che sembra l’unico ad apprezzare l’uso dell’autotune come strumento musica e non come supporto musicale… Mida avrà più estimatori o detrattori? VOTO 6

Lucia Ferrari sulle note di una canzone di Rihanna con una coreografia da star internazionale si muove con sicurezza sul palco. Movimenti decisi che la rendono capace di trasmettere emozioni e catturare il pubblico. Salva all’ultimo… VOTO 6.5

Sofia passo a due sulle note di Simili di Pausini, difficile esibirsi direttamente in ballottaggio e non un facile e forse la tensione la paga e lo molto cara. Sembra meno convinta nell’esecuzione tanto da non convincere i giudici che lanciano senza indugi al ballottaggio finale. Doccia fredda per la giovane ballerina ma non è ancora detto nulla. VOTO 5













