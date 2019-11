LIVE X FACTOR 2019, 4a PUNTATA/ Diretta: chi sarà eliminato?

E’ già tempo di quarto live in riferimento a X Factor 2019, che torna anche questo giovedì 14 novembre con una puntata da non perdere, in onda nella prima serata di Sky Uno HD. Ad essere a rischio è, in modo particolare, Malika Ayane, rimasta in gara con un solo concorrente, Davide Rossi, che con la sua calda voce stasera dovrà dare il massimo. E non se la cava meglio il trapper Sfera Ebbasta che, come la collega, continua a perdere pezzi, rimanendo attualmente a quota due concorrenti ancora in gara ma con una grossa incognita sul capo di Giordana Petralia, tra le candidate all’eliminazione di questa sera (e non solo secondo i bookmaker). Potrebbe essere proprio la giovane con l’arpa a non riuscire a presentare il suo inedito nella puntata della prossima settimana. Viaggia decisamente più sereno Samuel, che diventa a tutti gli effetti il giudice da abbattere. Arrivati ormai al giro di boa, il leader dei Subsonica ha ancora la sua squadra immacolata e ad imporsi sono in modo particolare i Booda che, insieme al talento di Mara Maionchi, Eugenio Campagna, potrebbero arrivare alla finale regalando al pubblico di X Factor un entusiasmante testa a testa. Anche per questa sera i due talenti non dovrebbero avere alcun ostacolo da affrontare.

X FACTOR 2019, LE ASSEGNAZIONI DEL QUARTO LIVE

Nulla è lasciato al caso nel quarto live di X Factor 2019. La puntata in onda questa sera è fondamentale per i cantanti il cui primo obiettivo è riuscire ad arrivare al quinto live per poter presentare dal vivo il proprio inedito. Riuscirci, però, non sarà affatto facile. I giudici sono sempre più esigenti e per non rischiare l’eliminazione, gli otto concorrenti dovranno tirare fuori le unghie. Anche questa sera saranno due le manche al termine delle quali i cantanti meno votati dovranno affrontare il giudizio dell’inflessibile giuria, ma quali brani canteranno i concorrenti? Malika Ayane, a Davide Rossi, ha assegnato Don’t stop me now dei Queen. 90 MIN di Salmo è la scelta di Mara Maionchi per Nicola Cavallaro mentre ad Eugenio Campagna ha affidato Delicate di Damien Rice. A Giordana Petralia, invece, Sfera Ebbasta ha assegnato Highest In The Room di Travis Scott mentre Papaoutai di Stromae è la scelta per Sofia Tornambene. Per i Gruppi, infine, Samuel ha scelto: Snow dei Red Hot Chili Peppers per i Sierra, l’inedito Feel per i Seawards e M.I.L.F. $ di Fergie per Booda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA