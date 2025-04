Liverani è il nuovo allenatore, il comunicato della Ternana

Un comunicato inaspettato è arrivato nelle ultime ore annunciando un cambio in panchina che potrebbe rivoluzionare il girone B di Serie C, la Ternana infatti nonostante il secondo posto in classifica ha annunciato di aver sollevato Ignazio Abate dal suo incarico e che Fabio Liverani è il nuovo allenatore fino a fine stagione e probabilmente anche per la prossima. La decisione della società arriva in un momento inaspettato della stagione visto che ormai mancano solo 4 giornate alla fine della stagione prima di entrare nei playoff ma per chi ha seguito l’annata dei rossoverdi non è così scioccante.

La dirigenza infatti intorno al 6 dello scorso mese aveva già annunciato la separazione con l’allenatore ex Milan salvo poi tornare sui suoi passi per le pressioni e le suppliche dei tifosi che volevano il loro condottiero alla guida fino a fine stagione per provare a raggiungere il primo posto o per combattere nei playoff. Nel comunicato della Ternana è poi aggiunto che oltre al tecnico anche il direttore sportivo Carlo Mammarella non farà più parte della dirigenza probabilmente perché non in linea con la decisione del presidente o forse perché lui è stato l’artefice dell’arrivo di Abate in Umbria.

Liverani è il nuovo allenatore, il futuro di Abate

Liverani è il nuovo allenatore della Ternana, notizia data direttamente dalla società che gli da il bentornato sulla panchina dei rossoverdi e comunica la presentazione del tecnico nella giornata di domani, al termine della nota poi la società ringrazia Abate, il suo staff e il direttore sportivo per tutto il lavoro che hanno svolto quest’anno e per i risultati che hanno raggiunto e gli augura ogni bene per le loro prossime esperienze. Vale la pena ricordare che gli attriti tra il presidente e il tecnico erano nati per la scelta di quest’ultimo di non schierare il figlio del patron, su espressa richiesta dello stesso.

Non si sa quale potrà essere il futuro di Abate fino a fine stagione probabilmente rimarrà senza una squadra in attesa che durante l’estate gli venga affidato un nuovo progetto, che per quello che ha dimostrato nei suoi anni alla guida della Primavera del Milan e soprattutto nella prima esperienza in Serie C, potrebbe persino essere in Serie B. Qualcuno sostiene poi che la scelta del presidente sia arrivata per la brutta prestazione contro la Lucchese che ha visto la sconfitta degli umbri 4-1, la squadra però è sembrata svogliata e priva di quello spirito combattivo dimostrato fino a questo punto.