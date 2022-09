Liverpool-Real, suicidi 2 tifosi dopo i disordini/ È giallo su Parigi: erano sopravvissuti a Sheffield…

Liverpool-Real Madrid, suicidi due tifosi inglesi: colpa del trauma post Sheffield e Parigi?

Due tifosi del Liverpool si sono suicidati dopo i disordini scoppiati in occasione della finale di Champions League contro il Real Madrid giocata Parigi del maggio scorso. I due, di 52 e 63 anni, erano già sopravvissuti alla strage di Sheffield del 1989, quando allo stadio di Hillsborough si incontrarono Liverpool e Nottingham Forest per semifinale di FA Cup. Scene simili, allora come prima della finale Liverpool-Real Madrid, informa Repubblica: gente schiacciata nella calca da migliaia di tifosi che volevano raggiungere gli spalti.

Fortunatamente a Parigi la strage è stata solo sfiorata, mentre a Sheffield i morti furono 97 e i feriti 766. La disorganizzazione è il principale imputato in entrambe gli avvenimenti e in tutte e due le occasioni i tifosi del Liverpool si sono trovati sotto accusa. I due sostenitori che si sono suicidati erano presenti alla strage del 1989 e si sono salvati. La loro presenza alla finale di Parigi di maggio scorso invece è dubbia.

Liverpool-Real Madrid, strage sfiorata a Parigi: i due suicidi erano presenti?

I disordini all’entrata allo stadio per la partita Liverpool-Real Madrid potrebbero aver riportato alla mente dei due tifosi quanto successo 33 anni prima a Sheffield. “Il ricordo del 1989 è tornato a tormentarli perché gli eventi allo Stade de France hanno molte cose in comune con quelli di Hillsborough – ha dichiarato Scarfe – In entrambi i casi si sono create strozzature che impedivano di muoversi, con persone schiacciate l’una contro l’altra, tornelli bloccati che impedivano l’ingresso nello stadio e soprattutto false accuse”.

Dubbi rimangono sulla presenza a Parigi dei due fan. L’Equipe aveva scritto che i due avrebbero partecipato alla finale come alla partita di 33 anni fa. Il Daily Mail, invece, riportava di aver contattato la famiglia dei due: i congiunti avrebbero confermato l’assenza dei due tifosi alla finale di Parigi. Contattato da Repubblica, Scarfe non ha dato conferma del viaggio dei due tifosi nella capitale francese, aggiungendo: “Non posso rivelare di più perché c’è un’inchiesta della magistratura in corso”. Anche per questo motivo, inoltre, non è ufficiale che i due sostenitori si siano tolti la vita, separatamente e in momenti differenti, a causa dei disordini che hanno ritardato l’ingresso dei sostenitori del Liverpool di 35 minuti dall’inizio della finale.











