Liverpool si qualifica in semifinale se…/ Champions League: risultati contro Benfica

Di quali risultati ha bisogno il Liverpool per qualificarsi alle semifinali di Champions League? Questa è la domanda che tanti appassionati di calcio si stanno ponendo in queste ore, a poca strada dal fischio di inizio della sfida in programma ad Anfield contro il Benfica allenato da Nelson Verissimo.

Il Liverpool arriva a questo appuntamento forti di un risultato più che positivo nella gara d’andata. La sfida disputata otto giorni fa in terra lusitana è terminata 1-3: reti di Konate, Manè e Diaz per gli inglesi, a segno Nunez per le Aguias. Una gara combattuta, decisa dal tasso tecnico superiore dei Reds: Jurgen Klopp vanta una rosa ricca, profonda e piena di talento. Niente da fare per la compagine di Lisbona, che però potrebbe riservare delle sorprese, come testimoniato agli ottavi di finale della Coppa dalle grandi orecchie…

I RISULTATI UTILI PER IL LIVERPOOL

Il Liverpool si qualifica in semifinale di Champions League in caso di vittoria, pareggio o sconfitta con un gol di scarto. Il Benfica, infatti, per sognare l’impresa avrà bisogno di una vittoria con almeno tre reti di differenza. In caso di successo dei lusitani con due reti di differenza, si andrà ai tempi supplementari: ricordiamo infatti che a partire da questa edizione di Champions non esiste più la regola del gol in trasferta, che ha spesso deciso le sorti delle sfide ad eliminazione diretta senza accedere ai supplementari.

Come dicevamo, il Liverpool è nettamente favorito per la qualificazione alle semifinali di Champions League, ma non può abbassare la guardia. Anche negli ottavi di finale contro l’Inter ha rischiato grosso: vittoria per 0-2 a Milano e sconfitta per 0-1 ad Anfield, con i nerazzurri rimasti in dieci a causa dell’espulsione di Alexis Sanchez. Il Benfica, dal canto suo, ha già dimostrato di poter compiere imprese a livello europeo: negli ottavi di finale ha avuto la meglio sull’Ajax, vincento per 0-1 ad Amsterdam contro ogni pronostico.

