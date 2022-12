Liverpool, sparatoria in un pub: donna morta e diversi feriti/ “Uomo fuggito in auto”

Natale nel sangue a Liverpool a causa di una sparatoria avvenuta in un pub di Wallasey. Una donna è morta dopo essere rimasta ferita, altre tre persone invece sono rimaste ferite. Stando a quanto riportato dalla Bbc, è stata avviata un’indagine per omicidio. La polizia del Merseyside ha riferito che gli agenti sono stati allertati poco prima dell’1 di notte al pub Lighthouse Inn. Dai primi accertamenti è emerso che la sparatoria è avvenuta in una zona della movida dei giovani. L’autore è poi fuggito a bordo di un’auto scura, mentre tre uomini e una donna sono rimasti feriti e subito portati in ospedale con ferite d’arma da fuoco.

"Cina riceve dati truppe UK"/ The Sun: "Azienda Pinnacle sa dove vivono i soldati"

La donna è purtroppo morta poco dopo il ricovero. I suoi parenti più prossimi sono stati informati e sono assistiti da agenti appositamente addestrati. La polizia ha aggiunto che “un certo numero di altre persone” è rimasto ferito nella sparatoria. “Questa indagine è nelle primissime fasi e comprendiamo che si tratta di un incidente davvero scioccante e devastante accaduto poco prima del giorno di Natale“, ha dichiarato il sovrintendente Dave McCaughrean.

Nino Calabrò e Francesca Di Dio, fidanzati morti in Inghilterra/ Arrestato un 21enne

SPARATORIA A LIVERPOOL: “TESTIMONI PARLINO”

La polizia ha isolato l’area per svolgere le indagini e invitato eventuali testimoni a farsi avanti per agevolare le indagini sulla sparatoria a Liverpool. “Abbiamo un certo numero di agenti al villaggio di Wallasey che stanno conducendo indagini approfondite per capire esattamente cosa sia successo e per poter agire immediatamente“. Ad esempio, si stanno controllando le telecamere a circuito chiuso alla ricerca di indizi. “Chiedo a chiunque si trovasse ieri sera al Lighthouse di Wallasey Village e avesse assistito all’incidente o fosse in possesso di un cellulare o di un filmato dell’accaduto di contattarci con urgenza, perché potrebbe avere informazioni fondamentali per le nostre indagini“, ha aggiunto McCaughrean. Si ritiene che l’uomo armato sia fuggito a bordo di una Mercedes di colore scuro. “Riteniamo che l’uomo armato abbia lasciato il parcheggio del pub a bordo di un veicolo di colore scuro – forse una Mercedes di colore scuro – poco dopo la sparatoria e siamo ansiosi di sentire chiunque abbia visto questa scena per contattarci immediatamente“.

LEGGI ANCHE:

Migranti: UK accusa Francia/ "75% di accoglienza, rispetto al 25% francese"

© RIPRODUZIONE RISERVATA