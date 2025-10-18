Livia Belelli, moglie di Edoardo Purgatori, chi è: i due sono sposati dal 2018. Insieme hanno due figli, Edoardo e Pietro
Edoardo Purgatori, attore di teatro tra i protagonisti di Un medico in famiglia nelle ultime stagioni della amatissima serie tv, nella vita privata è un marito presente e particolarmente innamorato della sua famiglia e dei suoi figli, avuti proprio dalla donna della sua vita, Livia Belelli. La moglie di Edoardo Purgatori si chiama Livia Belelli e di professione fa l’odontoiatra: i due, legati da undici anni al momento del grande passo, si sono detti un “sì” per sempre nel 2018, in una piccola chiesa di San Nicola a Capalbio, in Toscana. Una cerimonia intima ma allo stesso tempo ricca di affetto e amore, da parte delle loro famiglie e di diverse personalità di spicco del mondo dello spettacolo.
Livia Belelli, moglie di Edoardo Purgatori: genitori di due bambini
Livia Belelli, la moglie di Edoardo Purgatori, attore attivo a teatro e figlio del grande giornalista Andrea Purgatori, purtroppo scomparso qualche anno fa, non appartiene al mondo dello spettacolo. Livia è infatti una odontoiatra attiva a Roma. Dunque, un mestiere che nulla ha a che fare con quello del marito, che da sempre ha coltivato il sogno di fare l’attore, poi realizzato. Nonostante le diversità di fondo, Livia ed Edoardo sono molto uniti.
I due, che vivono il loro amore in riservatezza, senza renderne pubblici dettagli o altro, hanno messo al mondo due figli. Nel 2020, infatti, Livia ed Edoardo hanno avuto il loro primo bambino, Leonardo, mentre tre anni più tardi è nato Pietro, il loro secondo grande amore. Una famiglia dunque semplice e felice, che Edoardo si gode nel privato.