Livia Belelli, moglie di Edoardo Purgatori, chi è: i due sono sposati dal 2018. Insieme hanno due figli, Edoardo e Pietro

Edoardo Purgatori, attore di teatro tra i protagonisti di Un medico in famiglia nelle ultime stagioni della amatissima serie tv, nella vita privata è un marito presente e particolarmente innamorato della sua famiglia e dei suoi figli, avuti proprio dalla donna della sua vita, Livia Belelli. La moglie di Edoardo Purgatori si chiama Livia Belelli e di professione fa l’odontoiatra: i due, legati da undici anni al momento del grande passo, si sono detti un “sì” per sempre nel 2018, in una piccola chiesa di San Nicola a Capalbio, in Toscana. Una cerimonia intima ma allo stesso tempo ricca di affetto e amore, da parte delle loro famiglie e di diverse personalità di spicco del mondo dello spettacolo.

Delitto di Garlasco, Vitelli “Omicidio Chiara come un libro giallo”/ “Alberto Stasi non l'ha uccisa”

Livia Belelli, moglie di Edoardo Purgatori: genitori di due bambini

Livia Belelli, la moglie di Edoardo Purgatori, attore attivo a teatro e figlio del grande giornalista Andrea Purgatori, purtroppo scomparso qualche anno fa, non appartiene al mondo dello spettacolo. Livia è infatti una odontoiatra attiva a Roma. Dunque, un mestiere che nulla ha a che fare con quello del marito, che da sempre ha coltivato il sogno di fare l’attore, poi realizzato. Nonostante le diversità di fondo, Livia ed Edoardo sono molto uniti.

Genitori Raz Degan, chi sono/ La separazione dopo la nascita dei tre figli

I due, che vivono il loro amore in riservatezza, senza renderne pubblici dettagli o altro, hanno messo al mondo due figli. Nel 2020, infatti, Livia ed Edoardo hanno avuto il loro primo bambino, Leonardo, mentre tre anni più tardi è nato Pietro, il loro secondo grande amore. Una famiglia dunque semplice e felice, che Edoardo si gode nel privato.