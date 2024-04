Livia Giampalmo e Giancarlo Giannini, chi sono genitori di Adriano Giannini?/ “Mio padre non lo vedevo mai”

I genitori di Adriano Giannini sono degli attori, registi e doppiatori e in un primo momento della sua vita, sono stati anche fonte di ispirazione. Se la madre Livia ha incentrato maggiormente la sua carriera sul doppiaggio, Giancarlo Giannini ha invece lavorato in ben 150 film fino al riconoscimento sulla Walk of Fame e ha ottenuto una nomination all’Oscar. La carriera di Adriano è iniziata nel cast di uno dei film diretti dalla madre nel 1990: “Evelina e i suoi figli”. Adriano aveva iniziato a lavorare sui set cinematografici solo per guadagnare qualche soldo ma i genitori lo hanno sempre spronato e spinto a fare di più e anche grazie ai loro consigli, in seguito, ha iniziato a lavorare con alcuni degli attori più famosi del mondo.

Dai genitori ma in particolare dalla madre, doppiatrice di celebri film tra cui “Ghostbusters”, ha appreso l’arte del doppiaggio, poi approfondita attraverso svariati studi, ma pare che a ruotare attorno alla famiglia Giannini ci sia sempre stato il talento e anche una sorta di “rivalità”. Se in campo lavorativo, i tre avevano un rapporto incentrato sull’ambizione, che tipo di genitori erano Livia e Giancarlo nella quotidianità?

Adriano Giannini e la “rivalità” sofferta col padre Giancarlo

Adriano Giannini è cresciuto a Roma insieme ai genitori Giancarlo e Livia Giampalmo, ma anche insieme ai fratelli Lorenzo, Francesco ed Emanuele. I genitori, in particolare la madre, lo hanno sempre spronato a fare del suo meglio sul set, eppure pare che nel privato, Adriano non abbia ricordi di “una famiglia normale”, di un pranzo in famiglia o di una festa trascorsa insieme.

Al Corriere della Sera l’attore ha dichiarato: “Avrò avuto due anni quando i miei genitori si separarono. Da adolescente detestavo che mi dicessero che somigliavo a mio padre, una volta tirai un piatto di rigatoni in faccia a uno. Mio padre non lo vedevo mai, per questo in un primo momento non volevo neanche fare l’attore. Spesso io e mio padre facevamo finta di non conoscerci”. Secondo le varie interviste rilasciate da Adriano Giannini, dopo la separazione dei genitori e in particolare la morte di uno dei suoi fratelli, tra lui e la sua famiglia si creò un distacco quasi netto, quello col padre era anche alimentato da una sorta di “rivalità”. Nonostante il passato difficile e la carriera, che ha probabilmente ha portato Giancarlo ad essere un padre un po’ distante, oggi Adriano ha un buon rapporto con la famiglia.

