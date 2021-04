Livia Giampalmo, ex moglie Giancarlo Giannini/ “La morte di Lorenzo…”

Livia Giampalmo è una nota attrice ma il pubblico la conosce soprattutto perché in passato è stata legata a Giancarlo Giannini. Tra le donne del grande attore c’è stata anche lei, quella che è a tutti gli effetti la sua ex moglie, la donna con la quale è rimasto sposato per otto anni e che gli ha regalato due figli, Adriano e Lorenzo. Classe 1941, Livia Giampalmo nasce a Genova e dopo il diploma conseguito alla Scuola d’arte drammatica del Piccolo Teatro di Milano, fa il suo debutto nel 1963 con il ruolo di protagonista in Minnie la candida, quasi dieci anni dopo era sugli schermi in Mimì metallurgico ferito nell’onore di Lina Wertmüller. Proprio il cinema e il doppiaggio li tenne insieme all’epoca soprattutto perché lui prestava la voce a Jack Nicholson mentre lei a Shelley Duvall, i protagonisti di Shining.

Nel corso della sua carriera da doppiatrice, l’ex moglie di Giancarlo Giannini ha avuto modo di prestare la sua voce ad attrici come Sigourney Weaver, Shelley Winters, Goldie Hawn e Dine Keaton. Non è mancato nemmeno il lavoro dietro le macchina da presa. Livia Giampalmo ha diretto Il padre di mia figlia nel 1997 con Sabrina Ferilli e ha avuto modo di lavorare anche con il figlio Adriano dirigendolo in Stai con me del 2001. E l’amore? Il suo matrimonio con Giancarlo Giannini non ha avuto una vita lunga visto che dopo otto anni, nel 1975, i due si sono lasciati. A pesare sul loro rapporto è poi arrivato il dramma della morte del loro primogenito. A soli 19 anni Lorenzo è morto a causa di un aneurisma celebrale. Dopo la fine della loro storia, la Giampalmo si è legata a Gino Lavagetto, anche lui attore.

