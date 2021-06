Livia Turco/ “Il populismo ha negato il valore della competenza in politica”

Reduce dalla polemica per le “quote nere” in politica, Livia Turco è stata ospite di Stasera Italia. L’ex ministro della Salute ha esordito così: «In questo anno difficilissimo abbiamo visto all’opera una grande comunità, sono d’accordo con l’obbligo di servizio civile per i giovani. Quando il ministro Andreatta propose il servizio sociale io ero tra quelli che sostenevano che sarebbe stato importante fosse universale e parte dell’esperienza di formazione dei giovani. Dare del proprio tempo alla comunità è una grande esperienza formativa ed un grande ingrediente della cittadinanza e della democrazia».

Livia Turco, presidente della Fondazione Nilde Iotti, ha aggiunto: «Abbiamo visto all’opera una grande comunità di medici, di infermieri, di volontari: credo che in questo momento, pensando alla nostra Repubblica, si debba valorizzare questa grande comunità. L’articolo 2 della Costituzione parla del valoro dei corpi intermedi, del dovere inderogabile della solidarietà, in questo Paese c’è chi ha praticato questo dovere».

LIVIA TURCO: “POPULISMO HA NEGATO IL VALORE DELLA COMPETENZA IN POLITICA”

Livia Turco si è poi soffermata sul futuro post-pandemia: «Se oggi siamo più sereni e fiduciosi, non dobbiamo assolutamente dimenticare quello che abbiamo vissuto, le morti in solitudine e il dramma della pandemia: io penso che il domani che dobbiamo costruire debba essere diverso da quello che ha provocato la pandemia, ovvero un virus oscuro che ha dimostrato la fragilità dell’essere umano». Livia Turco ha poi parlato della difficoltà a trovare candidati sindaci per i partiti, considerando le possibili rogne giudiziarie: «Sono gli effetti perversi di un populismo che ha ridotto la politica ad essere qualcosa di negativo a priori, che ha negato il valore della competenza e che non ha affrontato i problemi reali della semplificazione e della giustizia. Bisogna fare queste riforme, mi auguro che questa sia l’occasione per non perdere più tempo».

