Living Dolls, The Band/ Masini dubbioso: “sono brave a suonare, ma…”

Living Dolls non convincono con “I love rock and roll” a The Band 2022

Le Living Dolls nell’ultima puntata di The Band 2022, il talent show musicale condotto da Carlo Conti, hanno un pò disilluso le aspettative del tutor Francesco Sarcina, ma anche della giuria. Cosa è successo? Durante la terza puntata, infatti, la band tutta al femminile si è esibita sulle note di “I love rock and roll” incontrando pareri discordanti. Asia Argento riprende la performer dicendole: “attenta alla pronuncia, cambiavi le parole perché non le sapevi dire”, mentre Gianna Nannini fa notare come la band abbia deciso di riproporre una versione molto datata del brano complimentandosi per il coraggio: “suonano bene, brave per il coraggio”.

Complimenti anche da parte di Carlo Verdone che commenta: “brave, bella la parte ritmica, ho avuto un’ottima impressione”. Prima di salutarle, la giudice Asia Argento chiede una seconda esibizione, questa volta sulle note di “Born this way” di Lady Gaga. La band convince a metà giuria e coach con Marco Masini che da come voto 3: ” ho sentito un piccolo peggioramento di insieme. Sono brave a suonare ma non ho sentito un grande passo avanti”.

Chi sono le Living Dolls di The Band 2022

Le Living Dolls sono una delle band concorrenti della prima edizione di The Band 2022, il nuovo talent show musicale di Rai1. La band, tutta al femminile, ha dimostrato una grandissima grinta confermando che le donne unite sono in grado di poter fare davvero di tutto. La band è composta da mamme friulane con una grandissima passione per la musica che coltivano da tantissimi anni esibendosi dal vivo in diverse location del Friuli. Nonostante la carica, la grinta e l’entusiasmo le loro prime performance non hanno particolarmente colpito la giuria e il pubblico. Durante la seconda puntata, infatti, chiamate ad interpretare “Se bruciasse la città”. di Massimo Ranieri sono state molto criticate, anche se sui social in tanti hanno sottolineato come forse l’errore sia stato nella scelta del brano proposto.

Non resta che scoprire cosa combineranno le Dolls nella prossima puntata. Saranno in grado di far cambiare idea a tutti?

Living Dolls, il video dell’ultima esibizione a The Band:













