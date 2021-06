Livio Caputo è morto/ Addio all’ex direttore de Il Giornale, aveva 87 anni

Si è spento un altro grande nome del giornalismo italiano. Come riportato dai colleghi di Tg Com 24, è morto Livio Caputo: l’ex direttore de Il Giornale si è spento oggi, lunedì 14 giugno 2021, all’età di 87 anni. Un dramma arrivato nel giorno della nomina di Augusto Minzolini a nuovo direttore del quotidiano.

Denise Pipitone, testimone fa retromarcia?/ Ore 14 rivela: "Un avvocato dice che..."

Direttore ad interim de Il Giornale dallo scorso 17 maggio, Livio Caputo ha scritto pagine importanti della storia de Il Giornale ma non solo. Negli anni Novanta ha vissuto un’esperienza da politico tra le fila di Forza Italia: eletto al Senato, è diventato prima vice capogruppo vicario degli azzurri, poi è stato nominato agli Affari Esteri. Da registrare anche l’esperienza da consigliere a Milano dal 1997 al 2006.

Million Day numeri vincenti/ Estrazione di oggi 14 giugno 2021: nuovo vincitore milionario?

ADDIO A LIVIO CAPUTO

Dopo la laurea in Giurisprudenza, Livio Caputo ha iniziato la carriera da giornalista con il Corriere d’Informazione e Gente, per poi collaborare da inviato a Londra con Il resto del Carlino, La Nazione e il settimanale Epoca. Successivamente è stato inviato a New York da capo-redattore dei periodici della Arnoldo Mondadori Editore. Dopo una breve parentesi da direttore di Epoca, Livio Caputo alla metà degli anni Settanta è entrato a fare parte de Il Giornale come inviato ed editorialista. Escluso un breve periodo da direttore del quotidiano La Notte e da capo dei servizi esteri per il Corriere della Sera, il giornalista amico di Indro Montanelli è stato nominato vicedirettore de Il Giornale e anche negli ultimi anni ha portato avanti la collaborazione con articoli di politica estera e con una rubrica quotidiana.

LEGGI ANCHE:

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 14 GIUGNO/ +3 decessi, ricoverati in calo

© RIPRODUZIONE RISERVATA