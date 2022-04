Livio Cori e Anna Tatangelo, perché si sono lasciati?/ Lui: “Il suo nome è pesante”

Sembrava un grande amore invece, solo pochi giorni fa, è arrivata la notizia della rottura tra Anna Tatangelo e Livio Cori. L’indiscrezione viene oggi confermata attraverso una nota che è stata Livio Cori a voler diffondere per mezzo stampa. Se la cantante di Sora preferisce rimanere in silenzio sulle motivazioni che hanno portato alla fine della loro storia, il rapper napoletano ha deciso di rompere il silenzio e chiarire quanto accaduto.

Anna Tatangelo e Livio Cori, perchè si sono lasciati?/ "Continui malumori e..."

In particolare, con una nota riportata al settimanale Oggi dal suo staff, come riporta Fanpage, Livio ha fatto sapere che a dividerli sono stati stili di vita inconciliabili e un nome molto ‘pesante’ come lo è, appunto, quello della Tatangelo.

Livio Cori rompe il silenzio sulla rottura con Anna Tatangelo: “Stili di vita inconciliabili”

“Dopo le voci, Livio Cori ha voluto rompere il silenzio e, con una nota riportata al settimanale Oggi dal suo staff, ha fatto sapere di stili di vita inconciliabili e impegno professionali inconciliabili con quelli della cantante. – si legge su Fanpage, che continua – ‘Il nome della Tatangelo è pesante’, fa sapere tramite la nota il rapper che non è riuscito a digerire il fatto di avere una donna famosa, con un ex compagno dal nome importante, al suo fianco nella vita di tutti i giorni.” Pare, inoltre, che i due non si siano lasciati in buoni rapporti, cosa che sarebbe confermata dal fatto che la Tatangelo ha cancellato ogni traccia di Livio sui suoi social. Eliminate, infatti, tutte le foto che li ritraevano insieme e pubblicate su Instagram. Non resta che vedere se anche la Tatangelo spiegherà la sua versione dei fatti.

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati? È crisi ecco perché/ Scoop di Chi

