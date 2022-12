Livio Cori, ex fidanzato di Anna Tatangelo/ “Non c’è mai un amore cattivo”

Livio Cori è l’ex fidanzato di Anna Tatangelo. Dopo una serie di tira e molla è finita tra il rapper napoletano e la cantante di Sora. La notizia è arrivata dalle pagine del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Il motivo? Stando a quanto rivelato dalla rivista i due cantanti si sarebbero lasciati per “visioni differenti di vita”. Nessun terzo incomodo o tradimenti, semplicemente la cantante di “Ragazza di periferia” e il rapper si sarebbero lasciati per incompatibilità caratteriali che li hanno spinti a prendere strade differenti.

Intanto il rapper napoletano è tornato con un nuovissimo singolo dal titolo “Sulo Pe Chella” in cui ha deciso di mettersi a nudo raccontando, ancora una volta, tutto se stesso. Intervistato da lacasadelrap.it, il rapper ha dichiarato: “l’artista non sceglie di essere tale, è più che altro un’esigenza che serve a scopo terapeutico per cercare di non farsi schiacciare da certe cose”. Parlando poi dei suoi miti ha precisato: “quello che ho notato nei miei artisti preferiti (che ascolto, che leggo con maggior passione) è che c’è proprio un’esigenza: un artista non ha mai il dovere, ma ha un’esigenza; poi sceglie la maniera migliore attraverso cui trasmettere qualcosa. Magari “mettersi a nudo” in maniera esplicita o, magari, in maniera più poetica in una forma più velata lasciando al pubblico il piacere di scoprire il messaggio”.

Livio Cori: tra rabbia e paura nelle sue canzoni

Nella canzoni di Livio Cori si percepiscono molto i sentimenti di rabbia e paura. “Credo che anche nelle delusioni e nella sofferenza amorosa ci sia qualcosa di romantico, nel senso più dolce del termine. Io vengo da una situazione dove il dolore e il male è visto come qualcosa di completamente diverso. Qualsiasi cosa che riguarda l’amore ha comunque qualcosa di poetico e romantico che è completamente diverso da quello che può scaturire da mali diversi” – ha detto il rapper che si è poi soffermato a parlare proprio delle relazioni amorose senza però fare nomi.

“Ho sempre accolto con piacere anche la parte negativa di una storia d’amore. Perché è la parte che ti rende più vivo, nel bene e nel male. Credo sia proprio una prerogativa del sentimento amoroso funzionare in entrambi i modi, nel bene e nel male. Non c’è mai un amore cattivo. C’è sicuramente una difficoltà ad affrontare determinati momenti del sentimento. Se riesco ad esprimerlo con una chiave “dolce” è perché costituisce la base di quel sentimento, anche se a volte ti travolge così tanto da sembrarti rabbia. C’è una sottile linea tra odio e amore” – ha detto il rapper che nelle sue canzoni canta spesso anche la paura “è qualcosa di fondamentale all’interno dell’essere umano. La paura ti salva in certi momenti: ti fa valutare le cose, ti da sicuramente una mano. Non deve essere panico”.











