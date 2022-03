Livio Cori fidanzato Anna Tatangelo/ “La mia luce: mi ha ridato sorriso dopo che…”

Torna questo pomeriggio l’appuntamento con “Verissimo”, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5: e nella prima delle due puntate del weekend dello storico rotocalco rosa in onda sulle reti Mediaset ci sarà ovviamente il solito spazio dedicato allo showbiz italiano e anche al gossip. Non a caso, nel ricco parterre di ospiti che animeranno l’appuntamento che ci apprestiamo a vedere figura pure Anna Tatangelo, tornata sotto i riflettori e non solo perché sulle reti del Biscione è pronta a tornare sullo schermo con la seconda edizione di “Scene da un matrimonio”…

Infatti la presenza della 35enne cantante e conduttrice televisiva originaria di Sora è tutta da seguire anche perché oramai la sua relazione con Gigi D’Alessio e oramai alle spalle e da poco si parla solamente di Livio Cori, il suo nuovo fidanzato. Ma chi è Cori e cosa sappiamo di lui in attesa di capire se la Tatangelo si sbottonerà sull’argomento con la padrona di casa? Se D’Alessio, come sappiamo, oramai è innamorato di Denise Esposito, la cantautrice campana oramai fa coppia stabile con questo rapper napoletano, classe 1990, con un passato anche da attore. Originario dei Quartieri Spagnoli, Cori ha cominciato a scrivere canzoni all’età di 15 anni e si è fatto conoscere al grande pubblico prima per alcune collaborazioni con Ghemon e Luchè, poi per la partecipazione a “Gomorra” come attore e grazie al brano “Surdat”.

LIVIO CORI, CHI E’ IL FIDANZATO DI ANNA TATANGELO? “LUI MI FA STARE BENE PERCHE’…”

Ad ogni modo, se oggi Cori è sulla bocca di tutti è anche per la sua love story con la conterranea Tatangelo: si vocifera che il primo incontro tra i due risalga addirittura al 2019 quando entrambi parteciparono al Festival di Sanremo. Forse la scintilla non era scattata sul palcoscenico dell’Ariston ma di certo c’è che da allora gli incontri si sono notevolmente intensificati. La stessa Anna ha in seguito invitato Livio a partecipare al suo tour “La fortuna sia con me” nel corso della data partenopea e duettando poi assieme.

“Livio è la mia luce, lui mi ha ridato il sorriso” ha raccontato al settimanale “Gente” la mamma del 12enne Andrea, il bambino avuto da Gigi D’Alessio. E pare che fantasmi e ombre del passato siano oramai solo un ricordo per Anna: “La psicoterapia mi ha molto aiutato a concentrarmi su me stessa, trovando la forza per rinascere”. Merito anche di Cori: “Lui mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non tutto ma un po’: quanto sei in un periodo particolare e in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere serve per andare avanti” ha ammesso la Tatangelo a proposito del 32enne che l’aiuta a non prendere le cose mai sul serio. E il futuro? “Lui vive a Napoli, dove ha la sua famiglia e il suo lavoro, e io vivo a Roma. Stiamo assieme quando possiamo (…) L’impegno c’è, è fuori discussione, altrimenti non avrebbe conosciuto mio figlio. Dove andremo non so…”.











