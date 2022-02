Livio Cori, fidanzato Anna Tatangelo/ “Sono contenta, mi fa sorridere e ridere”

Livio Cori è il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo. La cantante di “Ragazza di periferia” ha ritrovato l’amore dopo la fine della relazione con Gigi D’Alessio proprio con il rapper napoletano. Per chi non lo sapesse a presentarli è stato proprio l’ex compagno Gigi D’Alessio visto che Livio Cori è uno dei cantanti più in vista della scena musicale napoletana e nazionale. Cantautore, Livio Cori scrive i testi della sue canzoni dall’età di 15 anni e vanta anche una partecipazione come attore nella serie sul “Gomorra” dove ha contribuito anche alla realizzazione della colonna sonora firmando il brano “Surdat”. Nella sua vita da diverso tempo c’è Anna Tatangelo, la bellissima cantante e conduttrice che dopo un lungo periodo di silenzio stampa è uscita allo scoperto confermando la loro relazione.

Proprio la Tatangelo, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha rivelato: “la vita è andata avanti, meno male! Questa è una cosa che mi sono voluta vivere nella tranquillità più assoluta. Quest’estate ci hanno beccati insieme e c’era anche mio figlio. La mia priorità era che si conoscessero e che si creasse un rapporto, prima di vivermi in maniera libertà questa storia. All’inizio ero preoccupata. Ero cinica, delusa”.

Anna Tatangelo e Livio Cori sono una coppia e non si nascondono più!

Non solo, Anna Tatangelo parlando di come è nato l’amore con Livio Cori ha aggiunto: “nel lockdown siamo stati da soli io e Andrea, avevo appena traslocato, ero in un momento difficile, Andrea aveva appena cominciato le medie… Le mamme hanno sempre un po’ paura, soprattutto se si ha un figlio super mammone. Però la sincerità paga e in maniera anche un po’ giocosa l’ho coinvolto chiedendo a lui se Livio andava bene o no”. Il figlio Andrea, nato dalla relazione con Gigi D’Alessio, ha accolto molto bene Livio come ha confessato proprio la cantante: “devo dire che si sono trovati subito ed è una cosa che mi ha fatto stare bene. Sto molto bene. Livio mi fa sorridere, mi fa ridere, sono contenta”.

