Livio Cori, rapper ex fidanzato di Anna Tatangelo/ Tra i due definitivamente finita?

Livio Cori e Anna Tatangelo si sono definitivamente lasciati nonostante i loro tentativi di ricucire il loro rapporto. I motivi della rottura dei due cantanti non sono chiare anche se in molti parlano di “visioni differenti di vita”, lo stesso motivo che li aveva portati ad allontanarsi la prima volta ad aprile.

Livio Cori ha iniziato a fare musica a soli 15 anni e il suo successo è arrivato nel 2019 grazie alla collaborazione con il rapper napoletano Luchè con il singolo “Veleno” fino a conquistare maggiore popolarità con l’esibizione sul palco dell’Ariston con il brano “Un’altra luce” nel 2019. Tra il rapper e la cantante i rapporti sono nati proprio nel backstage del palco dell’Ariston, infatti la cantante durante quell’edizione portò in gara la canzone: “Le nostre anime di notte”.

Livio Cori, storia finita con Anna Tatangelo

Sia Livio Cori che Anna Tatangelo non hanno dichiarato nulla di ufficiale sui loro profili social. I due dopo il primo allontanamento seguito da un ritorno di fiamma hanno anche evitato di condividere sui social nuove foto di coppia preferendo proteggere la privacy anche se solo qualche settimana fa erano stati visti dal settimanale Chi intenti a godersi l’estate l’uno in compagnia dell’altra sulla costiera Amalfitana.

Anna Tatangelo nell’annunciare il suo fidanzamento con Livio Cori aveva detto al settimanale Gente: “È una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buonumore ti serve per andare avanti. È una luce che ci voleva nella mia vita”.

