Livio Cori sta male? “Problemi di salute mi frenano”/ L’ex di Anna Tatangelo svela…

Livio Cori e i problemi di salute

Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Livio Cori ha parlato a cuore aperto ai fan spiegando di avere qualche problema di salute dallo scorso agosto. Il rapper che, dopo aver trascorso l’estate con Anna Tatangelo con cui si è concesso anche una vacanza ad Ibiza, è tornato ufficialmente single dopo la fine della relazione con la stessa Anna, ha deciso di raccontarsi a cuore aperto ai fan annunciando di doversi fermare dopo gli ultimi concerti.

Livio Cori, rapper ex fidanzato di Anna Tatangelo/ Tra i due definitivamente finita?

Livio Cori, dopo aver dato appuntamento al proprio pubblico a stasera a Capua, tornerà sul palco il prossimo 8 ottobre a Napoli. Saranno gli ultimi appuntamenti lice del rapper che poi si fermerà per un po’ di tempo per poter tornare, poi, più forte di prima come ha spiegato lui stesso.

Le parole di Livio Cori

“È dall’inizio di agosto che ho a che fare con dei problemi di salute che mi frenano fisicamente e mentalmente, avevo programmato di condividere già nuova musica con voi per settembre, ma questa condizione non mi ha permesso di portare a termine il mio progetto nei tempi previsti”, comincia così il post con cui Livio Cori, per la prima volta, ha parlato dei problemi di salute che sta affrontando.

Livio Cori, fidanzato Anna Tatangelo/ Lei: "È una luce che ci voleva nella mia vita"

“Nonostante tutto credo che non tutti i mali vengono per nuocere, forse essere costretto a fermarmi un attimo e avere il tempo per rivalutare un po’ di cose era proprio quello di cui avevo bisogno. Raccoglierò le energie per le prossime due date, poi mi prenderò un pò di tempo per poter tornare al 100% con qualcosa di nuovo”, ha concluso.

LEGGI ANCHE:

Anna Tatangelo e Livio Cori, baci appassionati al mare/ Crisi superata e matrimonio in vista? L'indiscrezione

© RIPRODUZIONE RISERVATA