Livio Macchia, chi è e vita privata/ Il figlio musicista “Ho seguito mio padre…”

Livio Macchia è il bassista dei Camaleonti. Nato nel 1941 ad Acquaviva Delle Fonti in provincia di Bari, appassionato di musica, ha realizzato il sogno di trasformare quella che era una semplice passione in un vero lavoro grazie ai Camaleonti. Sono tanti i successi che Livio Macchia ha portato a casa con il gruppo storico della musica italiana. Se della carriera dei Camaleonti si sa tutto, tuttavia, la vita privata è top secret.

Il musicista è sempre stato molto discreto e riservato. Non si sa, infatti, se attualmente abbia una compagna. Anche in passato, però, il bassista dei Camaleonti ha sempre preferito parlare di musica e non della sua vita sentimentale di cui si hanno pochissimi dettagli. Ospite di Oggi è un altro giorno nella puntata in onda oggi, mercoledì 5 gennaio, racconterà qualcosa in più?

Livio Macchia, il figlio con la stessa passione del padre

Di Livio Macchia si sa solo che ha un figlio che, oltre ad avere il suo stesso nome, ha deciso di seguire le sue orme. Anche il figlio del bassista dei Camaleonti, cresciuto tra musicista, ha sviluppato una passione per la musica ed oggi è anche lui un musicista. A parlarne, fu proprio il figlio di Macchia che, in un’ntervista del 2009 a Patrizio Longo, infatti, presentò la sua band Swami e il primo album.

“I Camaleonti sono stati influenzanti in modo del tutto naturale; in particolar per me (Livio) che dai primi passi ho seguito mio padre nelle varie tournée, creando così una naturale colonna sonora nella mia infanzia… Album dei Camaleonti ci hanno fatto capire da vicino come si è sviluppata la musica negli anni d’oro”.

