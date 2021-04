Livio Macchia: “Gerry Manzoli? Fa il marito di Nada”/ “Achille Lauro? Non mi piace..”

I Camaleonti aprono la puntata di Pasquetta di Oggi è un altro giorno. Serena Bortone ripercorre la storia musicale del gruppo insieme a Livio Macchia e Tonino Cripezzi in collegamento. Prima di ricordare i grandi successi musicali dei Camelonti, Livio Macchia, il bassista dei Camaleonti, racconta la musica dei Camaleonti a Oggi è un altro giorno. Nel ricordare la formazione originale, Livio Macchia parla anche di Gerry Manzoli: “Ora fa il marito di Nada”, scherza Livio che si complimenta, poi, con la stessa Nada: “L’ho sentita pochi giorni fa per farle i complimenti per la fiction sulla sua storia trasmessa da Raiuno”. Il bassista dei Camaleonti, poi, si complimenta con la stessa Serena Bortone. “Vorrei farti i complimenti perché sei davvero brava. Sei delicata e decisa”, racconta il musicista spiazzando la conduttrice di Oggi è un altro giorno che non si aspettava tali complimenti. “La Pasquetta inizia bene. I complimenti fanno sempre piacere”, commenta la padrona di casa.

LIVIO MACCHIA: “ACHILLE LAURO NON MI PIACE, I MANESKIN INVECE…”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Serena Bortone, Livio Macchia ha parlato anche della musica italiana di oggi. “Achille Lauro non mi piace, non riesco a capirlo. L’hanno paragonato a Renato Zero, David Bowie, ma non c’entra niente. Renato Zero cantava delle cose, diceva delle cose. Achille Lauro non lo so”, spiega Livio Macchia. Il bassista dei Camaleonti, poi, si complimenta con i vincitori del Festival di Sanremo 2021. “I Maneskin, ad esempio, mi sono piaciuti molto perchè hanno fatto un bel rock pulito come si faceva una volta con le chiatarre ricordando un pochino i Queen e i Led Zepellin. Achille Lauro avrà i suoi fans, tutto il suo seguito, ma non riesco a farmelo piacere”, confessa Livio Macchia.

