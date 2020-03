LIVORNO, INFERMIERA CACCIATA DA SUPERMERCATO/ “Porti quella schifezza di coronavirus”

L’emergenza coronavirus sta tirando fuori il meglio dagli italiani in termini di solidarietà e coesione, ma qualcuno non perde invece occasione per tirare fuori il peggio di sé. E’ successo in provincia di Livorno, nel comune di Marciana, dove un’infermiera in prima linea nel trattamento dei malati affetti da covid-19. Si tratta di Daniela Palanti, infermiera di 49 anni iscritta presso l’OPI di Livorno e da molto tempo impiegata presso l’ospedale Civile Elbano di Portoferraio. Daniela si è recata nell’unico esercizio di alimentari aperto a Marciana, ma in coda per fare la spesa non solo non si è vista riservare alcun trattamento di tipo preferenziale, considerando il compito d’altissimo profilo sociale che sta svolgendo in questi giorni. Daniela è stata infatti stoppata dagli inservienti che le hanno impedito in malo modo di entrare dentro il supermarket, apostrofandola: “Tu resta fuori, sei un’infermiera, e porti in giro quella schifezza di virus”.

“MI SONO SENTITA SPORCA E DEMORALIZZATA”

Parole che hanno letteralmente agghiacciato Daniela, probabilmente provata dall’ingratitudine oltre che dalla fatica per i turni massacranti in ospedale degli ultimi giorni. Senza dimenticare che l’infermiera è persona conosciuta perché nata e cresciuta a Marciana, dunque almeno di vista nota anche agli inservienti del market, come detto l’unico presente nel piccolo comune livornese. Il commento di Daniela all’accaduto è stato pieno d’amarezza: ““Sono rimasta senza parole… Non ho avuto la forza di dire niente e me ne sono andata via. Il tono freddo e disprezzante che ha utilizzato mi ha fatto sentire sporca e demoralizzata.” La sua vicenda è simile a quella di diversi infermieri ed operatori sanitari che in questi giorni d’emergenza dovuti all’epidemia da covid-19 hanno subito discriminazioni, come coloro che si sono visti rifiutare l’affitto di una casa. Alla fine Daniela si è spostata di diversi chilometri ed ha potuto fare la spesa in un secondo supermercato, ma la ferita brucerà a lungo moralmente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA