Livorno, maxi rissa e sparatoria in strada/ Video, in trenta con spranghe e coltelli

Maxi rissa con tanto di sparatoria avvenuta nella serata di ieri in quel di Livorno. Erano attorno alle ore 21:00, come riferito dai colleghi di LivornoToday, quando in via Buontalenti, non lontano da via Cosimo del Fante, almeno una trentina di persone si sono fronteggiate. Queste, come riferito da numerosi testimoni, sarebbero scese in strada con armi bianche come spranghe, coltelli, persino spade, e come detto sopra, anche delle pistola. Numerosi sarebbero stati infatti i colpi sparati alla luce dei tanti bossoli che sono stati rinvenuti a terra, anche se si tratterebbe comunque di pistole a salve, le famose “scacciacani”.

Covid, ricoverato un bambino su 5/ Studio USA: "Rischi variano con obesità e razza"

Non è ben chiaro il perchè di tale rissa violenta, visto che non si conoscono i motivi che avrebbero scatenato il finimondo nella serata di ieri, mercoledì 15 settembre. Non è comunque da escludere, così come già accaduto di recente in quel di Trieste, che si sia trattato di un regolamento di conti fra opposte fazioni. Numerose le chiamate alle forze dell’ordine da parte di cittadini ovviamente spaventati, o meglio, terrorizzati da quanto stesse accadendo davanti ai loro occhi. Sul posto sono intervenuti gli uomini dei carabinieri nonché alcune volanti della polizia, i vigili urbani e la guardia di finanza, che hanno chiuso la strada.

Terremoto oggi M 2.0 a Grosseto/ Ingv ultime notizie, scosse a Parma e Perugia

MAXI RISSA CON SPARATORIA A LIVORNO: 4 FERITI, UNO IN CODICE ROSSO

Arrivati anche i vigili del fuoco e il personale del 118 con le ambulanze nonché un’automedica e una croce rossa e misericordia di Livorno. Una volta che le autorità sono giunte sul luogo segnalato la trentina di rissosi ha iniziato a dileguarsi, un fuggi fuggi generale nelle vie adiacenti, lasciando per terra le varie armi di cui sopra, i bossoli e anche tavolini rotti.

Danneggiati anche alcune auto e alcuni motorini che erano parcheggiati in sosta, mentre a livello di feriti vi sarebbero quattro persone fra cui il più grave con una ferita di arma da taglio e portato al pronto soccorso in codice rosso. Qui il video di quanto accaduto, pubblicato da La Nazione.

Macron: “Ucciso al-Sahrawi”/ Capo jihadista del Gran Sahara eliminato dai francesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA