Livorno, risultati elezioni Consiglio Comunale 2019/ Eletti, M5s ko: è Csx vs Cdx

Elezioni comunali 2019, i risultati del voto a Livorno: prosegue lo scrutinio delle sezioni e non mancano le novità clamorose. Nove i candidati: Luca Salvetti (Partito Democratico, Futuro!, #CasaLivorno, Articolo Uno), Stella Sorgente (Movimento 5 Stelle), Ina Dhimgjini (Livorno a misura), Marco Bruciati (Potere al Popolo), Andrea Romiti (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Livorno in movimento), Carina Vitulano (Livorno in Comune), Barbara La Comba (lista Per Livorno Insieme), Luigi Moggi (Partito Comunista) e Marco Cannito (liste Città Diversa e La Sinistra). Incoraggianti i dati definitivi sull’affluenza: si sono recati alle urne il 62,86% degli aventi diritto, due punti percentuali in meno rispetto alle elezioni amministrative del 2014.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI LIVORNO 2019, I PRIMI DATI

Per il momento sono state scrutinate 60 sezioni sulle 172 totali e, come dicevamo, non mancano le sorprese: il Movimento 5 Stelle, con Nogarin sindaco uscente, esce clamorosamente sconfitto. La candidata Stella Sorgente, vicesindaca della giunta Nogarin con varie deleghe, attualmente è al terzo posto con il 16,55 per cento, fuori dal ballottaggio in programma il prossimo 9 giugno 2019. A contendersi la poltrona di sindaco sono i candidati di Centrosinistra e Centrodestra: Luca Salvetti al momento è al 33,07 per cento, Andrea Romiti al 26,97 per cento. Marco Bruciati è al 14,62%, mentre Marco Cannito è al 2,78. Qui di seguito i risultati parziali degli altri candidati: Barbara La Comba 2,09%, Luigi Moggia 1,87%, Carina Susana Vitulano 1,24% e Ina Ghimgjini 0,82%. La proiezione di Opinio per Rai, basata al momento sul 24% del totale, dà Salvetti al 34 per cento e Romiti al 27 per cento.

