Liz Sheridan è morta/ L’attrice di “Seinfeld” e “Alf” aveva 93 anni

Lutto nel mondo del cinema americano: ieri, venerdì 15 aprile 2022, si è spenta l’attrice Liz Sheridan. L’interprete, nota in particolare per aver vestito i panni di Helen nella sitcom “Seinfeld”, è morta all’età di 93 anni. La notizia è stata confermata da un membro del suo entourage ai microfoni di Variety.

Jeremias Rodriguez crolla all'Isola dei Famosi/ "Ho bisogno della mia fidanzata"

“Liz Sheridan è sempre stata la mamma della tv più dolce e simpatica che un figlio potesse desiderare. Sono così fortunato ad averla conosciuta”, le parole commosse su Twitter di Jerry Seinfeld. Nata nel 1929, la Sheridan ha iniziato a recitare nei club americani e caraibici e ha avuto anche una storia d’amore con James Dean, come confidato nel memour “Dizzy & Jimmy”, pubblicato nel 2000. Solo dopo, infatti, ha incontrato il musicista Dale Wales, diventato suo marito.

Catia, chi è la nuova dama di Uomini e Donne?/ Sorella di Elisabetta Franchi e...

Liz was always the sweetest, nicest TV mom a son could wish for. Every time she came on our show it was the coziest feeling for me. So lucky to have known her. pic.twitter.com/ae9TDHQILU

— Jerry Seinfeld (@JerrySeinfeld) April 15, 2022