Liz Taylor e Richard Burton/ “Ci siamo amati disperatamente” (Grande Amore)

Liz Taylor e Richard Burton e il loro amore tornano protagonisti in tv nella puntata di “Grande Amore“, il docureality condotto da Carla Signoris e dedicato a quelle relazioni amorose rese impossibili da fattori ‘clamorosi’. Domenica 15 marzo 2020 il pubblico di Rai3 potrà così (ri)scoprire alcuni dettagli e aneddoti su una delle storie d’amore più turbolente del cinema americano. Da un lato la diva senza tempo del cinema mondiale e dall’altro uno degli attori più affascinanti di Hollywood. Un amore durato 10 lunghi anni: due matrimoni, due divorzi, una figlia adottiva di nome Maria Burton e tanto altro. Liz e Richard non si sono fatti mancare proprio niente: il primo incontro è avvenuto negli anni ’60 sul set del film “Cleopatra”. Liz era sposata con Eddie Fisher e aveva già tre figli nati dai precedenti mariti. E’ un vero e proprio colpo di fulmine per entrambi che cominciano a frequentarsi di nascosto fino alla decisione di comunicarlo al mondo intero. Non solo, la coppia il 15 marzo del 1964 decide di sposarsi presso Ritz-Carlton di Montreal a distanza di pochi giorni dal divorzio della Taylor.

Liz Taylor e Richard Burton: 2 matrimoni e divorzi

Un amore turbolente e violento quello tra Liz Taylor e Richard Burton che hanno affascinato e tenuto col fiato sospeso milioni di persone. La loro storia d’amore, infatti, è stata una delle più chiacchierate di Hollywood per via delle loro frequentissime litigate. Da un lato l’attrice aveva scatti d’ira, mentre Burton aveva seri problemi di alcol. Un mix assurdo che ha portato la coppia a sposarsi e separarsi con tanto di divorzio per poi rincontrarsi e ritrovarsi innamorati più di prima. Nel 1975, infatti, dopo il primo divorzio, la coppia decide di sposarsi per la seconda volta in Botswana. Nonostante la passione e l’amore, Liz e Richard non riescono proprio a vivere insieme per via dei loro caratteri. Così a distanza di solo un anno dal secondo matrimonio, la coppia decide di separarsi ancora una volta pur restando sempre in contatto. Nonostante i divorzi la coppia è rimasta nel collettivo generale “unita”, basti pensare che le loro stelle sulla Walk of Fame di Los Angeles sono una accanto all’altra, come una accanto all’altra sono le loro lapidi nel cimitero di Forest Lawn Memorial Park, California, Stati Uniti. Poco prima di morire la Taylor, parlando di Burton, ha dichiarato: “Richard è stato il più grande amore della mia vita. Ho sempre pensato che ci saremmo sposati per la terza e ultima volta. Ci siamo amati disperatamente”.