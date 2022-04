Liza Minnelli, chi è la figlia di Judy Garland/ Il grande dispiacere alla notte degli Oscar

Chi è Liza Minnelli?

Decidere di diventare attrice quando si può vantare una mamma del calibro di Judy Garland è quasi naturale, pur sapendo di dover resistere a pressioni ed eventuali critiche. E invece Liza Minnelli ha saputo ereditare al meglio le orme di una stella della sua grandezza riuscendo a diventare anche la musa di Freddie Mercury. La sua prima apparizione sul piccolo schermo è arrivata quando aveva solo tre anni nel film “I fidanzati sconosciuti“, ma da lì in avanti è stato un vero crescendo di popolarità.

E i riconoscimenti non sono mancati: nel 1972 Liza ha infatti conquistato il Premio Oscar come Miglior Attrice Protagonista grazie al musical “Cabaret“. E’ grazie a questa pellicola che ha lanciato canzoni ancora oggi amatissime come “Cabaret” e “Money Money Money“. Altrettanto indimenticabile è stata la canzone “New York New York“, presente nel film omonimo uscito nel 1976.

Liza Minnelli: l’umiliazione difficile da dimenticare

Liza si è ormai ritirata da tempo dal mondo dello spettacolo a causa di gravi problemi di salute. Il suo problema più grave le è stata diagnosticato nel 2000, anno in cui ha subito un’encefalite, che le ha provocato deficit verbali e motori. A questo si sono poi aggiunti interventi alle anche, rotula, mascella, polsi e vertebre.

L’attrice si muove quindi sulla sedia a rotelle, come è apparso evidente in occasione dell’ultima notte degli Oscar, passata alla storia per il pugno di Will Smith a Chris Rock. In realtà, secondo quanto si apprende, la Minnelli avrebbe dovuto comparire sul palco accanto a Lady Gaga su una sedia da regista. E invece i membri dell’Academy l’avrebbero costretta a cambiare i piani, cosa che l’ha profondamente amareggiata. Il suo dispiacere è stato comunque almeno in parte alleviato dall’attenzione mostrata nei suoi confronti da Lady Germanotta.

