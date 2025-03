Si chiama Liza Powel, la moglie di Conan O’Brien, ex conduttore del Late Night e del Tonight Show che il 2 marzo 2025 sarà alla conduzione della 97esima edizione dei Premi Oscar 2025. Un grande amore quello nato tra i due che si sono conosciuti nel 1999 proprio durante un momento del Late Night. “Entro in questa stanza con 11 persone, quindi siamo seduti qui con il team creativo di FCB, e tutti qui sono vestiti di nero, che è, credo, una cosa della pubblicità di New York” ha detto Conan al The Michelle Obama Podcast. Il comico e conduttore tra tutte quelle persone ha iniziato a parlare da subito con Liza mettendo però da parte il suo lato umoristico e puntando semplicemente a conoscerla.

“Poi ho lasciato la stanza dopo questa conversazione di 20 minuti con solo lei. Stavamo smontando l’attrezzatura, e lei se ne è andata. Abbiamo iniziato a parlare ancora un po’, e poi siamo finiti a parlare nella hall” – ha raccontato il conduttore.

Liza Powel e Conan O’Brien: dal matrimonio ai figli

Da quel primo incontro Liza Powel e Conan O’Brien hanno iniziato a conoscersi e pochi anni dopo, per la precisione nel 2002, si sono sposati a Seattle, città natale di lei. Dalla loro unione sono nati due figli: Neve e Beckette. Ma chi è Liza Powel? Non solo la moglie di Conan O’Brien, visto che la donna è una sceneggiatrice, drammaturga e ha scritto ben 12 opere teatrali presentate dal Geffen Playhouse, il Blank Theatre, l’Unscreened LA, il Lark Theatre e l’Ojai Playwrights Conference.

Non solo, è anche autrice e curatrice di un podcast di grande successo. “La mia talentuosa moglie, Liza, ha un nuovo podcast di storia che adoro” ha detto Conan orgogliosamente su Twitter. Durante un’intervista del 2020 rilasciata durante la Ojai Playwrights Conference, Liza ha parlato della sua esperienza nell’educazione degli adolescenti precisando: “è un po’ terrificante guardarli. Hanno molta sicurezza in alcuni modi e dubbi in altri, ma non sanno ancora nulla di tutto ciò, e saperlo per loro a volte è molto difficile”.