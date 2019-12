Lizzo nuda su Instagram/ Foto: “Dipingimi come una put*ana francese”

Lizzo ancora una volta dimostra di non essere affatto banale. La cantante statunitense, esplosa grazie al brano Juice, è portavoce della body-positivity e nelle scorse ore ha infiammato i social network. Fiera delle sue curve e promotrice dell’accettazione del proprio corpo contro pregiudizi e modelli del “pensiero unico”, la rapper ha postato su Instagram una serie di foto e un video in cui si è mostrata completamente nuda. «Paint me like a french bitch…» («Dipingimi come una put*ana francese», ndr) è la didascalia del post, una semi-citazione tratta dal film Titanic: «Dipingimi come una delle tue ragazze francesi». Gli scatti hanno superato il milione di like e sono migliaia i commenti, tutti dalla parte di Lizzo: «Ci ispiriamo a te», «Tutti insieme contro il body-shaming», «Amo il tuo modo d’essere, grazie per ciò che fai», solo alcune delle reazioni.

LIZZO NUDA SU INSTAGRAM, LA LOTTA CONTRO IL BODY-SHAMING

«Puoi svegliarti e cambiare molte cose del tuo corpo, ma l’inevitabilità di svegliarti nella tua pelle è quello che ci unisce», ha dichiarato recentemente Lizzo in una intervista e l’immagine corporea è sicuramente un tema importante della sua arte. La cantante ha spesso parlato della sua lotta con i problemi corporei, iniziata già in tenera età, ed ha deciso di promuovere la body-positivity, nonché l’amore verso sé stessi. Le sue canzoni sono incentrate sulla diversità e sulla relazione con il proprio corpo, basti pensare al brano Fitness. Senza dimenticare che il suo gruppo di ballerine – le Big Grrrls – è composto unicamente da danzatrici con forme corporee accentuate. Un esempio per tante donne nel mondo, dunque: Lizzo è la promotrice di un movimento che tocca migliaia di persone dagli Stati Uniti all’Italia, passando per la Gran Bretagna ed il resto del globo. E la sua battaglia non terminerà certamente qui…

View this post on Instagram Paint me like ya French bitch 🎨 A post shared by Lizzo (@lizzobeeating) on Dec 1, 2019 at 1:14pm PST





