Lizzo, piovono accuse di molestie ses*uali e ambiente ostile/ Tre ex ballerine contro l’artista

La cantante americana Lizzo, vero nome Melissa Viviane Jefferson, sarebbe finita nella bufera oltreoceano per la denuncia di tre ex ballerine del suo staff che la accuserebbero di molestie sessuali e non solo. Secondo quanto appreso da NBC News, le professioniste avrebbero fatto parte del corpo di ballo di Lizzo negli ultimi tre anni e avrebbero riferito alle autorità episodi che sarebbero iniziati nel 2021, accusando anche la cantante di aver creato un “ambiente di lavoro ostile”. È un vero e proprio terremoto che si abbatte sul nome della star, da anni impegnata anche sui social come icona della body positivity e ora nel fuoco di pesantissime ombre.

Le ex ballerine che oggi accuserebbero Lizzo di molestie, stando a quanto riportato dalla stampa statunitense, avrebbero inoltre puntato il dito contro l’artista sostenendo che avrebbe fatto commenti sgradevoli sull’aumento di peso di una ballerina, sottoponendola insieme ad altre ad una “straziante” audizione. La causa contro Lizzo sarebbe stata intentata martedì scorso a Los Angeles e il caso è esploso sulle cronache internazionali nel giro di pochi minuti. E la cantante non sarebbe la sola nel mirino di un’indagine a seguito della denuncia.

Lizzo accusata di molestie sessuali, nella bufera anche una sua collaboratrice

Secondo quanto emerso dalle colonne di NBC News, nella bufera sarebbe finita anche una collaboratrice di Lizzo, la coreografa Shirlene Quigley a capo del suo corpo di ballo e oggi accusata di aver tentato di convertire le tre ex ballerine alla sua religione, di averle rimproverate per aver avuto rapporti intimi prima del matrimonio e di averle “costrette” ad assistere a comportamenti e discussioni sessualmente inappropriati. “La signora – si leggerebbe nella denuncia di cui dà conto NBC – ha anche simulato sesso orale con una banana di fronte al resto del cast. Gesti che hanno messo a disagio i querelanti“.

Secondo quanto emerso, le ex ballerine che avrebbero denunciato Lizzo e la sua collaboratrice avrebbero anche riferito di un particolare episodio risalente al febbraio scorso quando, durante una tappa ad Amsterdam, due di loro sarebbero state invitate ad una serata in uno strip club insieme alla cantante. Secondo l’accusa, nel locale Lizzo avrebbe insistito con alcuni membri del cast perché “toccassero a turno le performer nude” e avrebbe fatto pressioni su una delle tre ballerine “affinché toccasse il seno di una di loro“. La cantante e il suo staff legale non avrebbero commentato la questione e al momento, riferisce NBC News, la sola versione emersa è quella delle donne che l’avrebbero denunciata.











