Lizzo risponde alle critiche con la foto del lato B/ “Io grassa? Mai farsi abbattere dagli insulti sul c*lo”

Da sempre Lizzo si fa promotrice della ‘body positivity. La celebre cantante americana è finita spesso nel mirino di critiche e anche veri e proprio insulti per il suo fisico, cosa alla quale ha risposto mostrandosi senza alcun problema, fiera delle sue forme. È quello che Lizzo ha fatto anche di fronte agli ennesimi insulti, postando su Instagram delle foto anche un po’ piccanti, con tanto di lato B in primo piano.

“Come fa ad essere così grassa nonostante sia in tour mondiale e sul palco si muova sempre?”, si legge tra i commenti di alcuni hater su Twitter, come riportato da Leggo. Critiche di fronte alle quali la popstar ha risposto mostrando appunto il lato B e scrivendo: “Mai farsi battere dagli insulti sul c*lo”.

Lizzo contro gli haters: “Mai farsi battere dagli insulti sul cul*”

Lizzo stupisce ancora una volta i fan. La cantante, con questo nuovo post, si è aggiudicata i complimenti di tutti coloro che apprezzano la sua libertà e il fregarsene del giudizio degli altri, al punto da essere definita “fonte di ispirazione” da alcuni di loro. Le foto del lato B non sono però state esenti da nuove critiche, soprattutto da parte di coloro che trovano questa sua ‘promozione’ del corpo tendenzialmente pericolosa per chi la segue e prende come esempio. Lizzo, però, ha già manifestato in un’intervista di qualche tempo fa cosa pensa di questo argomento: “Non ho mai paura di affrontare temi importanti, né di parlare degli attacchi che mi arrivano”.

