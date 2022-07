Ljuba Rizzoli: “Con Gianni Agnelli nudi in hall hotel de Paris”/ “Quella volta…”

Ljuba Rizzoli e Gianni Agnelli: “Non accadde nulla che potesse compromettere l’amicizia”

Una vita scoppiettante tra ricchezze, flirt, amori e serate folli. Come quella che Ljuba Rizzoli si è ritrovata a vivere con l’Avvocato Agnelli, parecchi anni fa, con il quale si ritrovò praticamente nuda nella hall dell’Hotel de Paris, a Montecarlo. Un’esperienza alquanta rocambolesca, quella rievocata dalla signora, che in qualche modo fa riemerge l’immagine di seduttori seriali che all’epoca era attribuita ad entrambi. “Sono passati tanti anni, chi se lo ricorda…”, spiega divertita Ljuba in una frizzante intervista rilasciata a Vanity Fair.

“Ma sì qualche coup de canapé c’è stato, ma niente che potesse compromettere la nostra amicizia”, racconta la vedova dell’indimenticabile editore, ripercorrendo le tappe principali di una vita vissuta al massimo.

Ljuba Rizzoli e quell’episodio che la lega a Gianni Agnelli: “Ci ritrovammo nudi nella hall dell’hotel”

A proposito dell’incontro con Gianni Agnelli, Ljuba Rizzoli ricorda l’aneddoto più succoso e particolare, condendolo di dettagli davvero sorprendenti. “Cercavamo di essere discreti, ma un giorno il destino ci si è messo contro”, spiega Ljuba a proposito di quella notte a Montecarlo.

“Eravamo a una festa all’Hotel de Paris, a un certo punto Gianni mi dice: ‘Saliamo su alla suite Churchill’. Lo seguo, entriamo in quella stanza sfarzosissima dagli enormi lampadari in cristallo e ci mettiamo ad amoreggiare. Poco dopo vediamo i lampadari muoversi e tintinnare: il terremoto”, racconta la signora Rizzoli. Per poi arrivare velocemente al punto: “Afferriamo due accappatoi e corriamo giù per le scale, ritrovandoci così nella hall nudi. Che fou rire“.

