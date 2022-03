Ljudmila Putina, chi è l’ex moglie di Vladimir Putin/ Divorzio nel 2013, poi…

Ljudmila Putina è l’ex moglie di Vladimir Putin, attuale presidente russo. Ljudmila è nata a Kaliningrad, ha studiato lingue e si è laureata nel 1986 in lingua spagnola e in filologia al Dipartimento di Filologia dell’Università di Stato di Leningrado. Dopo aver lavorato come assistente di volo, nel 1983 ha sposato Putin e da questo matrimonio sono nate due figlie, Maria, nel 1985, ed Ekaterina, l’anno seguente. Della vita privata di Putin si è sempre saputo poco. Del suo matrimonio con Ljudmila, però, si è parlato molto. Con Ljudmila Putina, Putin è stato sposato per 30 anni, fino al 2013. Come per le due figlie, i media russi hanno sempre mostrato un certo riserbo nel pubblicare foto della coppia o anche solo dei lei, la cui vita privata è sempre stata custodita molto gelosamente dal Cremlino.

Dopo la separazione e il divorzio da Putin, la donna si è sposata nel 2015 con Artur Ocheretny. La notizia è stata resa pubblica, però, solo un anno dopo. La donna è stata rappresentante di Mosca della società Telecominvest. Dopo l’elezione di Putin come primo ministro, Putina aveva iniziato ad affiancare il marito. Le sue uscite si son fatte poi via via più rare. La sua ultima apparizione al suo fianco risale al giugno 2013, in occasione del balletto La Esmeralda.

Ljudmila Putina e la separazione da Vladimir Putin, i retroscena

A causare la separazione di Ljudmila Putina e Putin i tanti tradimenti del presidente russo. La coppia si è separata a seguito di divorzio consensuale, come annunciato in via ufficiale il 6 giugno 2013. “Praticamente non ci vediamo. Ognuno ha la propria vita”, aveva spiegato Putin. Lyudmila, da parte sua, disse: “Gli sono immensamente grata per avermi sostenuto finanziariamente”. Da allora i giornali russi e la stampa internazionale si sono molto interessati alla sua vita privata, ma la donna è scomparsa dalla scena pubblica. Per un certo periodo si è scritto che Ljudmila avesse scelto di ritirarsi in un convento, notizia smentita anni dopo quando la donna è riapparsa in pubblico. Ljudmila è stata negli anni curatrice di un fondo che si pone l’obiettivo di conservare la lingua russa. A questo proposito, nel 2003 è stata premiata con la Medaglia di Puškin per il grande contributo alla diffusione della lingua russa.

L’ex moglie del presidente russo ha sposato in seconde nozze l’uomo d’affari Artur Ocheretny, di ben vent’anni più giovane di lei. La coppia vive nel Sud-Ovest della Francia in una villa lussuosa. I giornali russi hanno lanciato delle terribili accuse nei confronti della donna, che ha fatto parlare di sé per il suo tenore di vita alto. Pare infatti che la coppia viva nello sfarzo e che spesso progetti viaggi di lusso.



